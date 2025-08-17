Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital

Duminică după-amiază, un grav accident rutier a avut loc pe drumul național 6 (DN6), în zona localității Gorneni, județul Giurgiu. În coliziune au fost implicate șase autovehicule – cinci autoturisme și o autoutilitară – iar impactul a provocat rănirea a patru persoane.

Accident în lanț cu șase mașini

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, imediat după apelul la 112, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii din cadrul Secției Mihăilești au ajuns cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, iar Serviciul de Ambulanță Județean a trimis trei autosanitare pentru a acorda primul ajutor victimelor.

În urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre două femei, în vârstă de 57 și 72 de ani, și doi bărbați, de 60 și respectiv 74 de ani. Toți au suferit traumatisme și, după stabilizarea la fața locului, au fost transportați de urgență către un spital din București pentru investigații și tratament de specialitate.

Circulația pe DN6 a fost îngreunată pentru mai multe ore, în condițiile în care mașinile implicate au blocat parțial traficul. Polițiștii au dirijat circulația și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de producerea acestuia.

Accidentul de la Gorneni readuce în atenție pericolele din trafic pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din sudul țării, DN6 fiind o arteră rutieră care leagă Bucureștiul de vestul țării și care înregistrează frecvent evenimente rutiere grave.

Autoritățile fac apel la șoferi să manifeste prudență, să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum, mai ales în zonele aglomerate sau acolo unde vizibilitatea este redusă.

În prezent, victimele se află sub supraveghere medicală, iar ancheta polițiștilor va clarifica circumstanțele exacte ale producerii accidentului.