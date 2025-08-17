Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 18:35
de Ioana Bucur

Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital

Actualitate
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital

Duminică după-amiază, un grav accident rutier a avut loc pe drumul național 6 (DN6), în zona localității Gorneni, județul Giurgiu. În coliziune au fost implicate șase autovehicule – cinci autoturisme și o autoutilitară – iar impactul a provocat rănirea a patru persoane.

Accident în lanț cu șase mașini

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, imediat după apelul la 112, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii din cadrul Secției Mihăilești au ajuns cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, iar Serviciul de Ambulanță Județean a trimis trei autosanitare pentru a acorda primul ajutor victimelor.

În urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre două femei, în vârstă de 57 și 72 de ani, și doi bărbați, de 60 și respectiv 74 de ani. Toți au suferit traumatisme și, după stabilizarea la fața locului, au fost transportați de urgență către un spital din București pentru investigații și tratament de specialitate.

Vezi și:
Accident grav în Bistrița. Un tată și-a lovit fiul de doar doi ani cu mașina. Micuțul nu a supraviețuit, cum s-a produs tragedia
O femeie din Iași vrea să devină mamă in vitro, dar soțul ei a decedat. Familia bărbatului se opune. Ce argumente au adus în instanță

Circulația pe DN6 a fost îngreunată pentru mai multe ore, în condițiile în care mașinile implicate au blocat parțial traficul. Polițiștii au dirijat circulația și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat de producerea acestuia.

Accidentul de la Gorneni readuce în atenție pericolele din trafic pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din sudul țării, DN6 fiind o arteră rutieră care leagă Bucureștiul de vestul țării și care înregistrează frecvent evenimente rutiere grave.

Autoritățile fac apel la șoferi să manifeste prudență, să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum, mai ales în zonele aglomerate sau acolo unde vizibilitatea este redusă.

În prezent, victimele se află sub supraveghere medicală, iar ancheta polițiștilor va clarifica circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara
Recomandări
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Von der Leyen, Zelenski și Trump. Ce mesaje transmit liderii înainte de întâlnirea de la Washington
Jucăriile cu inteligență artificială promit să țină copiii departe de ecrane, dar ascund riscuri neașteptate
Jucăriile cu inteligență artificială promit să țină copiii departe de ecrane, dar ascund riscuri neașteptate
De ce inteligența artificială nu va mai fi gratuită deloc în viitorul apropiat
De ce inteligența artificială nu va mai fi gratuită deloc în viitorul apropiat
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor
Furtuni puternice în următoarele ore, cu grindină și averse torențiale. Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea. Județele vizate UPDATE
Furtuni puternice în următoarele ore, cu grindină și averse torențiale. Meteorologii au emis cod roșu de vreme rea. Județele vizate UPDATE
Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale
Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale
Revista presei
Adevarul
Cum au apărut „ca un tsunami” cazurile de enteroviroză la copii. „E prea mare presiunea pe sistemul medical”. Ce pot face părinții
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Playtech Știri
Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa, rochia pe care a purtat-o e spectaculoasă: „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou