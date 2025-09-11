Ultima ora
11 sept. 2025 | 12:16
de Badea Violeta

Accident în Cluj-Napoca: un TIR a lovit două autoturisme și s-a oprit într-un bloc. Șoferul a ajuns la spital

ACTUALITATE
Accident în Cluj-Napoca: un TIR a lovit două autoturisme și s-a oprit într-un bloc. Șoferul a ajuns la spital
3imagini
Un TIR a scapat de sub control, a lovit doua masini parcate si s-a oprit in fatada unui bloc

Un accident grav a avut loc joi dimineața pe strada Oașului din Cluj-Napoca, când un TIR a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un bloc de locuințe. În urma incidentului, două autoturisme parcate și un stâlp de electricitate au fost avariate, iar șoferul a fost transportat la spital. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale evenimentului.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 05:30, când șoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens. În drumul său, mastodontul a lovit două mașini parcate și a spulberat un stâlp de electricitate, înainte de a se opri în fațada unui bloc de locuințe.

Din fericire, niciunul dintre proprietarii imobilelor și vehiculelor nu a fost rănit. Zona a fost imediat asigurată de autorități, iar traficul a fost restricționat pentru mai multe zeci de minute, formându-se coloane de mașini pe ambele sensuri.

Care este starea șoferului

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, era conștient și cooperant la sosirea echipajelor. A primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

”Şoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ. (…). Totodată, poliţia a declarat că va continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns maşina de pe sensul ei obişnuit de mers pe contrasens şi să producă aceste avarii grave”, a spus Mircea Tătar, corespondent Antena 3 CNN.

”Eu aşa ceva n-am mai văzut”

Primele indicii arată că accidentul s-ar fi produs, cel mai probabil, pe fondul oboselii. Martorii aflați la fața locului au declarat că au rămas șocați de gravitatea incidentului: ”Eu aşa ceva n-am mai văzut”, a spus unul dintre ei, potrivit Știri de Cluj.

Traficul în zonă a fost îngreunat, iar autoritățile au lucrat pentru deblocarea drumului și înlăturarea vehiculului și a resturilor de pe carosabil. Cercetările continuă pentru a determina împrejurările exacte și eventualele responsabilități în producerea acestui accident.

Sursă foto: I Love You Cluj/Facebook

