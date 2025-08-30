Accident grav pe Autostrada București – Pitești: opt persoane implicate, două încarcerate. A fost activat Planul Roșu

Ultima ora
Cuprins
  1. Planul Roșu de Intervenție, activat imediat după impact
  2. Resurse importante mobilizate la fața locului
  3. Situația victimelor și intervenția echipajelor
  4. Ancheta este în plină desfășurare

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc sâmbătă pe Autostrada 1, București – Pitești, la kilometrul 35, în dreptul localității Florești-Stoenești, județul Giurgiu. Două autoturisme s-au ciocnit violent, impactul având consecințe dramatice. Potrivit primelor informații, în cele două vehicule se aflau opt persoane, dintre care două au rămas încarcerate și au avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor specializate.

Planul Roșu de Intervenție, activat imediat după impact

Având în vedere numărul mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Giurgiu. Acest protocol presupune suplimentarea resurselor de salvare și coordonarea integrată a echipelor medicale, astfel încât răspunsul să fie cât mai rapid și eficient.

„În urma apelului la 112, am fost informați că opt persoane sunt implicate, două dintre ele fiind încarcerate. S-a dispus activarea Planului Roșu pentru a putea gestiona optim situația”, a precizat plt. maj. Francu Monalisa, purtător de cuvânt al ISU Giurgiu.

Resurse importante mobilizate la fața locului

Pentru gestionarea intervenției, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu a trimis la locul accidentului o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și alte două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

În sprijin, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe SMURD de la ISU București-Ilfov.

Echipajele medicale au acționat coordonat pentru stabilizarea victimelor, iar pompierii au început imediat operațiunea de descarcerare pentru a elibera cele două persoane prinse între fiarele contorsionate ale autoturismelor.

Situația victimelor și intervenția echipajelor

Martorii aflați în trafic au povestit că impactul a fost extrem de violent, iar unul dintre autoturisme a fost grav avariat. Persoanele aflate în mașini au suferit răni de diferite intensități, de la contuzii și traumatisme până la leziuni grave care au necesitat îngrijiri medicale imediate.

Echipajele medicale au acordat primul ajutor la fața locului, iar victimele stabilizate au fost transportate către unități spitalicești din Capitală și județul Giurgiu.

În paralel, polițiștii au asigurat zona pentru a permite intervenția rapidă a echipajelor și pentru a dirija traficul, care a fost blocat temporar pe sensul de mers către Pitești.

Ancheta este în plină desfășurare

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Polițiștii de la rutieră au deschis o anchetă pentru a determina cauzele coliziunii și responsabilitatea șoferilor implicați.

Misiunea este încă în desfășurare, iar bilanțul final privind starea victimelor va fi comunicat ulterior de autorități. Purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, plt. maj. Francu Monalisa, a confirmat că toate resursele necesare au fost mobilizate și că intervenția continuă în teren.

