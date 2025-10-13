Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri s-au ciocnit. 100 de persoane au fost rănite, două sunt în stare critică

O zi care părea obișnuită pentru călătorii din sud-estul Slovaciei s-a transformat într-un coșmar după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent. Incidentul, petrecut în apropierea localității Jablonov nad Turnou, a dus la rănirea a zeci de persoane și la declanșarea unei ample operațiuni de salvare. Autoritățile slovace au intervenit de urgență pentru a gestiona una dintre cele mai grave coliziuni feroviare din ultimii ani.

Aproape 100 de răniți, două persoane în stare critică

Ministrul de Interne al Slovaciei, Matus Sutaj Estok, a confirmat că aproximativ 100 de persoane au fost rănite în urma impactului dintre cele două trenuri de mare viteză. Deși, din fericire, nu s-au înregistrat decese, două dintre victime se află în stare critică, necesitând îngrijiri medicale urgente.

Echipele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului, oferind primul ajutor pasagerilor și transportând răniții către spitalele din regiunea Kosice, situată în sud-estul țării, aproape de granița cu Ungaria.

„Mobilizăm toate echipele disponibile și coordonăm operațiunile de salvare. Situația este gravă, dar sub control”, a declarat ministrul slovac de Interne, potrivit agenției TASR, citată de Agerpres.

Ministrul Sănătății, prezent personal la locul tragediei

Pe lângă forțele de poliție și pompieri, autoritățile au mobilizat și personal medical din mai multe județe din apropiere. Ministrul Sănătății, Kamil Sasko, a anunțat că s-a deplasat personal în zona accidentului pentru a coordona asistența medicală și pentru a se asigura că toate spitalele din regiune sunt pregătite să primească victimele.

Medicii au intervenit direct în teren, oferind îngrijiri pasagerilor care au suferit traumatisme minore, în timp ce cazurile grave au fost transportate cu ambulanțe și elicoptere medicale.

Conform primelor date, impactul dintre trenuri a fost suficient de puternic pentru a provoca pagube semnificative ambelor garnituri, mai ales în zona frontală.

Primele informații despre cauzele coliziunii

Deși ancheta este abia la început, primele concluzii sugerează că unul dintre mecanicii de locomotivă nu ar fi acordat prioritate celuilalt tren, fapt care ar fi dus la coliziunea frontală.

Autoritățile slovace au demarat o investigație amplă pentru a stabili exact circumstanțele accidentului. În același timp, circulația feroviară în regiunea afectată a fost suspendată temporar, pentru a permite accesul echipelor de intervenție și pentru a evalua gradul de deteriorare a infrastructurii.

„Trebuie să ne asigurăm că sistemele de siguranță au funcționat corect și că nu a existat o eroare umană sau tehnică ce putea fi evitată”, au transmis autoritățile.

Intervenții dificile și măsuri de urgență

Locul accidentului, situat între dealuri și zone împădurite, a îngreunat accesul echipelor de intervenție, care au fost nevoite să folosească utilaje speciale pentru a ajunge la vagoanele avariate.

Martorii aflați în zonă au relatat că mai multe persoane au fost scoase prin ferestrele sparte ale trenurilor, iar pasagerii răniți au fost evacuați cu ajutorul tărgilor.

După încheierea operațiunilor de salvare, autoritățile urmează să evalueze daunele materiale și să decidă când poate fi reluat traficul feroviar în siguranță.

Slovacia, în alertă după accidentul feroviar

Accidentul din Jablonov nad Turnou a declanșat o reacție imediată din partea autorităților naționale, care au cerut verificarea stării tehnice a rețelei feroviare și a procedurilor de siguranță. În contextul în care Slovacia investește tot mai mult în modernizarea transportului feroviar, incidentul ridică semne de întrebare privind supravegherea și întreținerea infrastructurii existente.

Deși nu s-au înregistrat victime decedate, impactul psihologic și material al accidentului este semnificativ. Rămâne ca ancheta oficială să stabilească exact cum a fost posibilă o astfel de coliziune între două trenuri de mare viteză, pe o linie considerată sigură.