Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 11:24
de Diana Dumitrache

Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit

ACTUALITATE
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui (Foto: Profimedia)

Forţele de intervenţie din judeţul Vaslui au fost alertate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic produs în zona localităţii Băcani, după ce o firmă care deţine un avion ultrauşor a anunţat că nu mai poate lua legătura cu pilotul. Aeronava urma să aterizeze în zonă, însă condiţiile de ceaţă densă au împiedicat manevra de aterizare.

Accident aviatic în judeţul Vaslui

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, sesizarea a fost făcută în urma unui apel E-CALL la numărul 112, urmat de un apel telefonic din partea reprezentanţilor companiei proprietare a avionului. „Apelul a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, au precizat reprezentanţii ISU.

În scurt timp, la faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie ale Detaşamentului de Pompieri Bârlad, alături de poliţişti, paramedici SMURD şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.

Pilotul a fost găsit decedat

După o amplă acţiune de căutare, echipele de intervenţie au descoperit epava avionului, confirmând că aeronava s-a prăbuşit pe un teren din apropierea localităţii. Din nefericire, pilotul a fost găsit decedat, fără a mai putea fi salvat.

Autorităţile au izolat zona pentru efectuarea cercetărilor, urmând ca specialiştii în aviaţie civilă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Ancheta este în curs de desfăşura

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
RECENZIE
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...