Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit

Forţele de intervenţie din judeţul Vaslui au fost alertate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic produs în zona localităţii Băcani, după ce o firmă care deţine un avion ultrauşor a anunţat că nu mai poate lua legătura cu pilotul. Aeronava urma să aterizeze în zonă, însă condiţiile de ceaţă densă au împiedicat manevra de aterizare.

Accident aviatic în judeţul Vaslui

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, sesizarea a fost făcută în urma unui apel E-CALL la numărul 112, urmat de un apel telefonic din partea reprezentanţilor companiei proprietare a avionului. „Apelul a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, au precizat reprezentanţii ISU.

În scurt timp, la faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie ale Detaşamentului de Pompieri Bârlad, alături de poliţişti, paramedici SMURD şi reprezentanţi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.

Pilotul a fost găsit decedat

După o amplă acţiune de căutare, echipele de intervenţie au descoperit epava avionului, confirmând că aeronava s-a prăbuşit pe un teren din apropierea localităţii. Din nefericire, pilotul a fost găsit decedat, fără a mai putea fi salvat.

Autorităţile au izolat zona pentru efectuarea cercetărilor, urmând ca specialiştii în aviaţie civilă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Ancheta este în curs de desfăşura