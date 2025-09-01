Abonamente veterinare pentru animale de companie, tot mai căutate de români. Cât costă și ce includ

Pe măsură ce numărul animalelor de companie din România crește, tot mai mulți stăpâni optează pentru abonamente medicale veterinare. Acestea oferă siguranță financiară și acces rapid la servicii medicale, prevenind surprizele neplăcute legate de costurile intervențiilor. De la consultații de rutină și vaccinuri, până la analize și reduceri la operații, abonamentele devin o soluție preferată de familiile care își consideră animalele adevărați membri.

Cum funcționează abonamentele veterinare

Abonamentele veterinare permit plata lunară a unei sume fixe, între câteva zeci și câteva sute de lei, în funcție de serviciile incluse. Aceasta poate acoperi consultații regulate, vaccinări, analize de sânge, ecografii și chiar reduceri pentru intervenții chirurgicale mai complexe.

Alexandru Buzdea, medic veterinar: ”Ne ajută să economisim și să eșalonăm plata pentru un serviciu care poate costa câteva mii de lei, un screening complet. Ne poate scuti de presiunea unor controale preventive.

Plătim câte o sumă mică lunar, în felul ăsta beneficiem de consultații, analize, vaccinări.” Odată cu popularizarea abonamentelor, clinicile și spitalele veterinare s-au dezvoltat semnificativ.

Dacă anterior serviciile se limitau la consultații de bază și vaccinuri, acum acestea includ chirurgie, ortopedie, ecografii, tomografii și RMN-uri, relatează stirileprotv.ro.

De exemplu, un RMN pentru pisică poate costa între 1.200 și 2.000 de lei, iar o ecografie între 150 și 300 de lei, la care se adaugă costurile de spitalizare și terapie intensivă, între 100 și 350 de lei pe zi.

Asigurări pentru animale: protecție suplimentară

Pe lângă abonamente, companiile de asigurări oferă polițe dedicate animalelor de companie, acoperind cheltuieli medicale neprevăzute. Deși România este încă la început în acest domeniu, în țări precum Franța, Germania sau Marea Britanie, aceste asigurări sunt aproape la fel de comune ca cele pentru mașini.

Andreea Guda, medic veterinar: ”Asigurătorul pune la dispoziție 5.000 de lei pentru două evenimente pe an, iar proprietarul plătește 325 de lei pe an. Nu mai ești nevoit să iei decizii sub presiunea banilor și a timpului.”

Numărul clinicilor și spitalelor veterinare din România a crescut

Numărul clinicilor și spitalelor veterinare a crescut rapid, doar în București existând peste 50 de astfel de unități. România ocupă primul loc în Europa la numărul de pisici pe gospodărie și locul trei la cel al câinilor, ceea ce explică cererea în creștere pentru abonamente și asigurări.

Proprietarii consideră că sănătatea animalelor de companie merită investiția, fiind dispuși să prioritizeze cheltuielile necesare pentru bunăstarea prietenilor necuvântători.

Astfel, abonamentele și asigurările pentru animale devin un instrument eficient de prevenție și economisire, oferind liniște sufletească stăpânilor și servicii medicale de calitate pentru animale.