A1 București – Pitești va avea trei benzi pe sens. Proiectul ar putea fi gata după 2030

Autostrada A1 București – Pitești, unul dintre cele mai circulate drumuri din țară, va fi extinsă la trei benzi pe sens pentru a face față traficului tot mai aglomerat. CNAIR a lansat recent licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate, primul pas important spre demararea lucrărilor. Termenul estimat pentru finalizarea efectivă a extinderii depășește anul 2030.

Trei benzi pe sens pentru Autostrada București – Pitești

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație un contract de aproximativ 30 de milioane de lei destinat elaborării studiului de fezabilitate pentru lărgirea la trei benzi pe sens a tronsonului București – Pitești.

Proiectul face parte din Programul Operațional Transport 2021 – 2027, iar studiul trebuie finalizat în aproximativ 15 luni. Doar după obținerea acestui document esențial, se va putea trece la etapa următoare: contractarea efectivă a lucrărilor de extindere a autostrăzii.

Care este motivul pentru care se dorește lărgirea autostrăzii

Autostrada București – Pitești suportă zilnic un volum uriaș de trafic, mai ales pe tronsonul dintre Ciorogârla și București, unde aglomerația persistentă provoacă formarea unor cozi interminabile de kilometri și amplifică semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere.

Fluxul neîntrerupt de autovehicule face ca drumul să devină adesea un punct fierbinte al traficului, punând presiune atât pe șoferi, cât și pe autorități. Capacitatea actuală a autostrăzii a fost depășită cu mult, iar lipsa unei conexiuni eficiente și funcționale cu Autostrada de Centură a Capitalei (A0) agravează această situație, provocând blocaje și întârzieri semnificative.

Această deficiență infrastructurală transformă traseul într-un punct critic care necesită soluții urgente. În plus, Autostrada A1 reprezintă o arteră vitală nu doar pentru traficul de navetiști, ci și pentru transportul de mărfuri esențiale, fiind o verigă crucială în lanțul logistic național și internațional.

Astfel, modernizarea și extinderea sa devin imperative pentru a face față cererii tot mai mari și a asigura siguranța și fluiditatea circulației pe termen lung, contribuind totodată la dezvoltarea economică a regiunii și la confortul utilizatorilor.

Perspective și provocări

Aceasta nu este prima încercare a CNAIR de a realiza studiul pentru lărgirea la trei benzi pe sens a autostrăzii A1 București – Pitești, relatează economedia.ro.

Anterior, licitațiile similare au fost anulate, iar actualul demers reprezintă o nouă șansă de a relansa proiectul. Estimările curente indică faptul că extinderea propriu-zisă nu va fi finalizată înainte de anul 2030, ceea ce subliniază amploarea și complexitatea lucrărilor ce urmează.

Pentru a putea face față nevoilor de trafic și siguranță, această modernizare rămâne o prioritate, iar desfășurarea etapizată a proiectului va marca un pas important în evoluția infrastructurii rutiere naționale.