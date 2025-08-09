A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran

James A. Lovell Jr., legendarul astronaut american care a condus misiunea Apollo 13, transformată dintr-o tentativă de aselenizare într-o luptă pentru supraviețuire, a murit pe 7 august 2025, la vârsta de 97 de ani, în Lake Forest, Illinois. Lovell rămâne una dintre cele mai respectate figuri ale explorării spațiale, fiind adus în atenția publicului larg și prin interpretarea lui Tom Hanks în filmul „Apollo 13” din 1995.

NASA a transmis un mesaj de omagiu, subliniind că „curajul consecvent și caracterul lui Lovell au ghidat națiunea spre Lună și au transformat o potențială tragedie într-un triumf din care am învățat enorm”. Sean Duffy, administrator interimar al agenției, l-a descris ca pe un simbol al spiritului explorator și al optimismului pentru generațiile viitoare.

Cariera unui pionier al zborului spațial

Lovell a participat la patru misiuni spațiale majore: Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 și Apollo 13. În cadrul Apollo 8, el a fost printre primii oameni care au orbitat Luna. Însă momentul care i-a definit cariera a fost misiunea Apollo 13 din aprilie 1970, când o explozie la bord a pus în pericol viața echipajului.

Comunicarea sa calmă cu centrul de control din Houston, inclusiv celebra replică „Houston, we’ve had a problem”, a devenit un simbol al stăpânirii de sine în fața crizei. Datorită ingeniozității echipajului și a echipei de la sol, cei trei astronauți au reușit să se întoarcă în siguranță pe Pământ, transformând o potențială tragedie într-o poveste de eroism.

Moștenirea culturală și viața după NASA

Povestea misiunii a fost imortalizată în filmul „Apollo 13”, regizat de Ron Howard, unde Tom Hanks l-a interpretat pe Lovell. Pelicula a adus detaliile dramatice ale salvării în fața publicului global, iar Lovell a avut chiar o scurtă apariție în film. Cartea sa „Lost Moon”, scrisă împreună cu Jeffrey Kluger, a stat la baza scenariului.

După retragerea din NASA și din Marina SUA, în 1973, Lovell a intrat în mediul de afaceri, ocupând funcții importante în diverse companii. Familia sa îl descrie ca pe un om cu optimism neclintit, umor fin și capacitatea de a-i inspira pe cei din jur să creadă în imposibil. El lasă în urmă patru copii, 11 nepoți și nouă strănepoți.