Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 18:37
de Daoud Andra

A fost emis RO-Alert de vreme extremă în București și Ilfov: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”

METEO - VREME - ANM
A fost emis RO-Alert de vreme extremă în București și Ilfov: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”

Marți seară, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru municipiul București și județul Ilfov, avertizând populația cu privire la un Cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Avertizarea este valabilă de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00, interval în care se vor înregistra cantități masive de apă, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Cod roșu în Capitală și mai multe județe din sudul țării

Mesajul transmis prin sistemul național de urgență îi îndeamnă pe locuitori să evite deplasările și să se adăpostească în locuri sigure, întrucât solul este deja saturat și există un risc crescut de inundații și alunecări de teren.

„Cetățenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, să nu se deplaseze în zone deschise sau în apropierea cursurilor de apă și să urmeze recomandările autorităților locale”, se precizează în informarea oficială.

Pentru informații actualizate, oamenii sunt îndrumați să consulte site-urile și aplicațiile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma națională www.fiipregatit.ro. Avertizarea meteo a fost emisă în contextul sosirii unui nou ciclon, denumit Barbara, care a ajuns marți deasupra României, aducând ploi abundente și vânturi de peste 80 km/h.

Vezi și:
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă

Zonele afectate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, cu precădere județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Meteorologii avertizează că în aceste regiuni se vor înregistra cantități de apă de peste 60–80 de litri pe metru pătrat, iar local pot apărea viituri rapide și acumulări de apă pe carosabil.

Mesaj RO-Alert de vreme severă

Școlile și grădinițele, închise în Capitală și în alte cinci județe

Ca măsură preventivă, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ, publice și private, pe durata codului roșu. Decizia este valabilă și pentru județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Potrivit Ministerului Educației, școlile pot opta, dacă dispun de mijloace tehnice, pentru desfășurarea orelor online, însă această măsură nu este obligatorie. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că autoritățile municipale sunt în alertă maximă:

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, să evităm blocajele și să menținem transportul public funcțional. Suntem în contact permanent cu Apa Nova pentru golirea canalizărilor și cu operatorii de transport pentru ca orașul să nu se blocheze pe durata codului roșu de inundații”, a explicat edilul.

Prognoza meteo pentru perioada următoare

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România va traversa, între 6 și 20 octombrie, o perioadă mai rece și mai umedă decât în mod normal. Temperaturile vor fi sub mediile climatologice ale lunii, iar precipitațiile vor fi frecvente în sud și sud-est.

După data de 20 octombrie, vremea se va ameliora treptat, valorile termice revenind la nivelul obișnuit pentru această perioadă, însă ploile vor continua, mai ales în nord-vestul țării.

Până atunci, autoritățile le reamintesc cetățenilor să fie prudenți, să evite deplasările inutile și să ia în serios mesajele RO-Alert. Codul roșu de vreme extremă din București și Ilfov rămâne în vigoare până miercuri la prânz, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în caz de urgență.

Cod roșu de vreme rea și în Bulgaria. Un sat a fost lovit de potop: 212 litri de ploaie pe metru pătrat
Recomandări
Cum verifici pe router dacă altcineva este conectat la Wi-Fi-ul tău
Cum verifici pe router dacă altcineva este conectat la Wi-Fi-ul tău
Câștiga 200 de lire pe zi în Anglia, dar a renunțat la tot și s-a întors acasă
Câștiga 200 de lire pe zi în Anglia, dar a renunțat la tot și s-a întors acasă
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR
Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR
Momente dramatice în Madrid: O clădire s-a prăbușit, sunt răniți și persoane prinse sub dărâmături
Momente dramatice în Madrid: O clădire s-a prăbușit, sunt răniți și persoane prinse sub dărâmături
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
Revista presei
Adevarul
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...