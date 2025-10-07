A fost emis RO-Alert de vreme extremă în București și Ilfov: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”

Marți seară, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru municipiul București și județul Ilfov, avertizând populația cu privire la un Cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Avertizarea este valabilă de marți, 7 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 8 octombrie, ora 15:00, interval în care se vor înregistra cantități masive de apă, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Cod roșu în Capitală și mai multe județe din sudul țării

Mesajul transmis prin sistemul național de urgență îi îndeamnă pe locuitori să evite deplasările și să se adăpostească în locuri sigure, întrucât solul este deja saturat și există un risc crescut de inundații și alunecări de teren.

„Cetățenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, să nu se deplaseze în zone deschise sau în apropierea cursurilor de apă și să urmeze recomandările autorităților locale”, se precizează în informarea oficială.

Pentru informații actualizate, oamenii sunt îndrumați să consulte site-urile și aplicațiile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma națională www.fiipregatit.ro. Avertizarea meteo a fost emisă în contextul sosirii unui nou ciclon, denumit Barbara, care a ajuns marți deasupra României, aducând ploi abundente și vânturi de peste 80 km/h.

Zonele afectate includ Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, cu precădere județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Meteorologii avertizează că în aceste regiuni se vor înregistra cantități de apă de peste 60–80 de litri pe metru pătrat, iar local pot apărea viituri rapide și acumulări de apă pe carosabil.

Școlile și grădinițele, închise în Capitală și în alte cinci județe

Ca măsură preventivă, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ, publice și private, pe durata codului roșu. Decizia este valabilă și pentru județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Potrivit Ministerului Educației, școlile pot opta, dacă dispun de mijloace tehnice, pentru desfășurarea orelor online, însă această măsură nu este obligatorie. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că autoritățile municipale sunt în alertă maximă:

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, să evităm blocajele și să menținem transportul public funcțional. Suntem în contact permanent cu Apa Nova pentru golirea canalizărilor și cu operatorii de transport pentru ca orașul să nu se blocheze pe durata codului roșu de inundații”, a explicat edilul.

Prognoza meteo pentru perioada următoare

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), România va traversa, între 6 și 20 octombrie, o perioadă mai rece și mai umedă decât în mod normal. Temperaturile vor fi sub mediile climatologice ale lunii, iar precipitațiile vor fi frecvente în sud și sud-est.

După data de 20 octombrie, vremea se va ameliora treptat, valorile termice revenind la nivelul obișnuit pentru această perioadă, însă ploile vor continua, mai ales în nord-vestul țării.

Până atunci, autoritățile le reamintesc cetățenilor să fie prudenți, să evite deplasările inutile și să ia în serios mesajele RO-Alert. Codul roșu de vreme extremă din București și Ilfov rămâne în vigoare până miercuri la prânz, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în caz de urgență.