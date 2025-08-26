A fost descoperit un recif de corali mai înalt decât clădirile din New York. Unde se află, de ce este unic?

O nouă minune subacvatică a fost identificată în Marea Barieră de Corali, demonstrând cât de puțin știm încă despre oceanele lumii.

În 2020, cercetătorii de la Schmidt Ocean Institute au descoperit primul recif nou din regiunea Marii Bariere de Corali a Australiei în ultimii 120 de ani.

Reciful măsoară peste 500 de metri în înălțime, mai mult decât Empire State Building, Sydney Tower sau Petronas Twin Towers, și are la bază o lungime de 1,5 kilometri, informează IFLScience.

Un uriaș ascuns sub apă

Structura se ridică spre o mică platformă de recif, aflată la doar 40 de metri sub suprafață, lungă de 300 de metri și lată de 15 metri, formând un „zgârie-nori” subacvatic surprinzător.

Descoperirea a fost posibilă prin cartografierea fundului mării cu echipamente avansate, inclusiv vehiculul subacvatic SuBastian, folosit pentru a explora zone dificil accesibile.

Combinația dintre date topografice precise și imagini video de înaltă rezoluție a permis cercetătorilor să studieze forma și structura recifului, dar și biodiversitatea impresionantă care îl populază.

Această descoperire subliniază cât de multe secrete ascund oceanele, chiar în apropierea coastelor deja bine studiate.

Biodiversitate impresionantă și rol ecologic

Reciful nou susține un ecosistem bogat, cu corali tari și moi, pești, crustacee și numeroși rechini. Dr. Robin Beaman de la James Cook University a subliniat că reciful oferă toate ingredientele pentru un recif tropical sănătos, contrastând cu recifurile din apropiere, care au fost grav afectate de albirea în masă a coralilor.

Mardi McNeil de la Queensland University of Technology a descris zona ca un „vârtej de pești și rechini”, demonstrând vitalitatea acestui ecosistem.

Descoperirea crește numărul recifurilor detașate cunoscute în zona Cape York la opt, incluzând și reciful Raine Island, cel mai important loc de cuibărit pentru țestoasele verzi marine.

Wendy Schmidt, cofondatoarea Schmidt Ocean Institute, a subliniat că descoperirea confirmă cât de limitată este cunoașterea noastră despre oceane și cât de mult ne pot ajuta tehnologiile moderne să explorăm adâncurile.

Aceste noi „orașe subacvatice” oferă informații valoroase despre biodiversitate, interacțiuni ecologice și modul în care ecosistemele se pot recupera după crizele de albire a coralilor.

Descoperirea recifului de 500 de metri nu este doar un record în înălțime, ci și o oportunitate unică pentru cercetători de a studia cum structurile subacvatice mari pot susține viața marină și cum pot contribui la menținerea echilibrului ecologic al Marii Bariere de Corali.

Acest lucrur arată că oceanele lumii încă păstrează secrete uriașe, așteptând să fie explorate și înțelese.