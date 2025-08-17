8 plante pe care trebuie să le tunzi în august. Așa vei obține flori mai bogate și sănătoase

Pe măsură ce vara atinge apogeul, grădina pare să fie în plină înflorire, iar tentația de a lăsa uneltele deoparte și de a lua o pauză binemeritată este mare. Totuși, grădinarii cu experiență știu că luna august este decisivă pentru multe plante, iar câteva gesturi simple pot face diferența dintre o grădină care se ofilește și una care rămâne spectaculoasă până în toamnă.

8 plante pe care trebuie să le tunzi în august

Unul dintre aceste gesturi este îndepărtarea florilor ofilite. Pe lângă faptul că menține aspectul ordonat al grădinii, această practică stimulează multe plante să producă noi flori, chiar și în sezonul târziu.

„Câteva tăieturi strategice în această lună pot aduce flori proaspete până în octombrie”, explică Grace Krueger, grădinar profesionis.

Plantele care beneficiază cel mai mult de curățarea florilor ofilite în august

Zinnias (Cărăbușeii) – Sunt adevărate „vedete” ale grădinii, renumite pentru faptul că reînfloreșc constant. Prin tăierea florilor trecute chiar deasupra primului nod de frunze, planta se fortifică și devine mai bogată.

Gura-leului (Snapdragons) – Deși suferă din cauza căldurii, prin tăierea tijelor trecute, înflorirea se reactivează odată cu răcirea vremii.

Trandafirii – Majoritatea soiurilor au nevoie de ajutor pentru a produce flori abundente până la sfârșitul verii. Tăierea se face deasupra primului set de cinci frunze.

Daliile – Sunt în plină glorie în august. Îndepărtarea rapidă a florilor ofilite stimulează apariția unor noi boboci, menținând planta spectaculoasă.

Echinaceea (Coneflowers) – Poate fi curățată pentru a înflori mai mult, dar mulți grădinari aleg să lase câteva flori pentru păsările care se hrănesc cu semințe toamna și iarna.

Margaretele – August e luna ideală pentru a le curăța, ceea ce împiedică planta să producă semințe prea devreme și prelungește înflorirea.

Petuniile – Nu pot rezista fără îndepărtarea constantă a florilor trecute. Ideal, acestea se curăță de două ori pe săptămână pentru a menține un aspect bogat.

Craitele (Marigolds) – În plin sezon de glorie, craițele răspund excelent la curățarea florilor ofilite, devenind mai stufoase și mai rezistente.

Așadar, îndepărtarea florilor ofilite în august nu e doar un truc estetic, ci o strategie esențială pentru a menține grădina vie și spectaculoasă până în toamnă.