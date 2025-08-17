Cât costă o ceafă de porc la grătar sau o ciorbă de burtă pe litoralul românesc, în august. Prețurile mici i-au surprins pe turiști

Un turist aflat pe litoralul românesc a postat pe Facebook câteva imagini cu meniurile din stațiunea Cap Aurora, atrăgând atenția asupra prețurilor practicate în plin sezon estival. Vezi în rândurile de mai jos cât costă o ceafă la grătar sau o ciorbă de burtă.

Cât costă o ceafă de porc la grătar pe litoral

Românii plecați în concediu la mare au început să pună pe diferite grupuri de călătorii fotografii cu meniurile din restaurantele de pe litoral. Prețurile i-au speriat pe unii, pe când alții au recunoscut cu mâna pe inimă că nu prețurile sunt problema litoralului nostru.

Din fotografiile postate de internaut, reiese că 140 de grame de ceafă de porc la grătar se vinde cu 30 de lei, pe când o ciorbă de burtă costă 29,50 de lei. Spre surprinderea multora, prețurile nu sunt deloc exagerate pe litoral, așa cum s-ar fi așteptat turiștii în plină lună august.

”Toate arată identic ca acum 10 ani”

Au fost și excepții! De exemplu, un internaut a observat că suta de grame de crap prăjit costă nu mai puțin de 25 de lei. ”25 de lei 100 de gr crap prăjit? Dar ce e 250 de lei kg de crap?”, s-a întrebat ironic acesta.

În schimb, ceea ce a nemulțumit cu adevărat turiștii nu au fost tarifele, ci starea deplorabilă a stațiunilor. „Am fost în Jupiter, Cap Aurora, Venus, Olimp, Neptun… toate arată identic ca acum 10 ani. Spațiu verde inexistent, mizerie, plaje murdare, trotuare distruse și năpădite de vegetație. Pentru mine și pentru mulți alții, prețurile sunt ultima problemă. Problema e că, în schimbul lor, nu primești absolut nimic”, a scris un vizitator.

”Raportul calitate-preț, incomparabil mai bun”

Un alt turist a comparat experiența de pe litoral cu o masă servită recent în Praid, unde a plătit 291 de lei pentru mai multe feluri consistente: ciorbe, feluri principale cu carne și garnituri, desert și băuturi. Porțiile au fost mari, gustoase și consistente, ceea ce l-a făcut să concluzioneze că „prețurile sunt puțin mai mari ca la mare, dar raportul calitate-preț incomparabil mai bun”.

Astfel, dacă în unele locuri de pe litoral o ciorbă sau o friptură au prețuri care nu depășesc media națională, problemele rămân infrastructura, lipsa curățeniei și imaginea generală a stațiunilor, care, după cum spun turiștii, par încremenite în timp.