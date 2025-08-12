Una dintre cele mai mari ferme de flori din România a fost scoasă la vânzare. „Anul acesta a fost cel mai dificil, a crescut de trei ori prețul”

După două decenii de muncă, pasiune și rezultate remarcabile, Gheorghe Teodorescu, considerat cel mai mare producător de flori tăiate din România, a decis să își încheie activitatea și să vândă afacerea. Fresh Flowers, ferma de la Lehliu Gară cunoscută pentru culturile impresionante de lalele, își caută acum un nou proprietar.

Motivul pentru care ferma se vinde

Fondată în septembrie 2005, Fresh Flowers este rezultatul unei colaborări româno-olandeze, menite să aducă pe piață flori proaspete, cultivate local cu tehnologie de ultimă generație. În seră, dar și pe terenurile adiacente, au fost produse, de-a lungul anilor, milioane de flori: lalele, bujori, crini, crizanteme, frezii și zambile. În afara spațiului protejat există și două hectare de bujori, iar ferma a diversificat activitatea cultivând și legume precum tomate, castraveți și vinete.

„Eu sunt asociat cu un partener din Olanda care, din păcate, a decedat anul trecut. Din cauza pierderii asociatului, pe de-o parte, și a vârstei mele, pe de altă parte, împreună cu familia olandezului am hotărât să vindem afacerea, nu terenul (4,2 hectare), nu sera (1 ha). Am avut mai multe discuții, nimeni nu a comentat prețul, suntem în așteptare!”, explică dr. ing. Gheorghe Teodorescu, pentru Revista Ferma. „Ne ocupăm în special de cultura florilor tăiate, producția se realizează într-o seră de 10.000 mp, dotată cu sisteme automate și performante de încălzire, irigare și frigorifice în care anual am cultivat între 1,5 și 2,5 milioane de bulbi de lalele și alte specii. Cultivăm legume pe două cicluri scurte, din martie până la începutul lui iulie și pe urmă, din partea a doua lui august până în noiembrie, când începem să mutăm în seră lădițele în care plantăm lalelele”, mai spune inginerul Teodorescu.

„Piața se va restrânge”

Ultimul an a fost, însă, cel mai dificil din istoria companiei.

„Din păcate, anul acesta a fost cel mai dificil, dintr-un complex de cauze, îndeosebi că nu am mai avut suportul (materialul genetic) din Olanda. Apoi, a crescut până de 3 ori prețul bulbilor de lalele, cultura de bază ce asigură 80% din valoarea producției, ajungând la 20-25 de cenți bulbul. Noi acum 10-15 ani vindeam cu 1 leu plus TVA firul de lalea, în urmă cu 3-4 ani am trecut la 1,50, iar anul ăsta am fost obligați de situație să vindem cu 2,50 lei, inclusiv TVA. Iar în stradă și la florărie, firul era între 5 lei și 8 lei”, precizează horticultorul.

Piața florilor trece printr-o perioadă de schimbări, iar obiceiurile consumatorilor s-au modificat.

„În viitorul apropiat piața se va restrânge, adică pentru consumatori au venit alte priorități costisitoare și nu mai își permit să pună o floare în vază măcar o dată pe săptămână sau la două săptămâni sau să ofere o floare undeva!”, avertizează Teodorescu.

