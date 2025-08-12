Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 20:09
de Daoud Andra

Una dintre cele mai mari ferme de flori din România a fost scoasă la vânzare. „Anul acesta a fost cel mai dificil, a crescut de trei ori prețul”

Social
Una dintre cele mai mari ferme de flori din România a fost scoasă la vânzare. „Anul acesta a fost cel mai dificil, a crescut de trei ori prețul”
FOTO: Freepik

După două decenii de muncă, pasiune și rezultate remarcabile, Gheorghe Teodorescu, considerat cel mai mare producător de flori tăiate din România, a decis să își încheie activitatea și să vândă afacerea. Fresh Flowers, ferma de la Lehliu Gară cunoscută pentru culturile impresionante de lalele, își caută acum un nou proprietar.

Motivul pentru care ferma se vinde

Fondată în septembrie 2005, Fresh Flowers este rezultatul unei colaborări româno-olandeze, menite să aducă pe piață flori proaspete, cultivate local cu tehnologie de ultimă generație. În seră, dar și pe terenurile adiacente, au fost produse, de-a lungul anilor, milioane de flori: lalele, bujori, crini, crizanteme, frezii și zambile. În afara spațiului protejat există și două hectare de bujori, iar ferma a diversificat activitatea cultivând și legume precum tomate, castraveți și vinete.

„Eu sunt asociat cu un partener din Olanda care, din păcate, a decedat anul trecut. Din cauza pierderii asociatului, pe de-o parte, și a vârstei mele, pe de altă parte, împreună cu familia olandezului am hotărât să vindem afacerea, nu terenul (4,2 hectare), nu sera (1 ha). Am avut mai multe discuții, nimeni nu a comentat prețul, suntem în așteptare!”, explică dr. ing. Gheorghe Teodorescu, pentru Revista Ferma.

„Ne ocupăm în special de cultura florilor tăiate, producția se realizează într-o seră de 10.000 mp, dotată cu sisteme automate și performante de încălzire, irigare și frigorifice în care anual am cultivat între 1,5 și 2,5 milioane de bulbi de lalele și alte specii. Cultivăm legume pe două cicluri scurte, din martie până la începutul lui iulie și pe urmă, din partea a doua lui august până în noiembrie, când începem să mutăm în seră lădițele în care plantăm lalelele”, mai spune inginerul Teodorescu.

„Piața se va restrânge”

Ultimul an a fost, însă, cel mai dificil din istoria companiei.

Vezi și:
Afacerea pe care o româncă a transformat-o într-o mină de aur. A făcut avere cu o fermă de animale periculoase
Sundar Pichai: „AI-ul influențează pozitiv fiecare segment al Google”. Potrivit CEO-ului, veniturile cresc, investițiile se extind

„Din păcate, anul acesta a fost cel mai dificil, dintr-un complex de cauze, îndeosebi că nu am mai avut suportul (materialul genetic) din Olanda. Apoi, a crescut până de 3 ori prețul bulbilor de lalele, cultura de bază ce asigură 80% din valoarea producției, ajungând la 20-25 de cenți bulbul. Noi acum 10-15 ani vindeam cu 1 leu plus TVA firul de lalea, în urmă cu 3-4 ani am trecut la 1,50, iar anul ăsta am fost obligați de situație să vindem cu 2,50 lei, inclusiv TVA. Iar în stradă și la florărie, firul era între 5 lei și 8 lei”, precizează horticultorul.

Piața florilor trece printr-o perioadă de schimbări, iar obiceiurile consumatorilor s-au modificat.

„În viitorul apropiat piața se va restrânge, adică pentru consumatori au venit alte priorități costisitoare și nu mai își permit să pună o floare în vază măcar o dată pe săptămână sau la două săptămâni sau să ofere o floare undeva!”, avertizează Teodorescu.

În agricultură, provocările sunt și mai dure. Fermierul Ghiță Mocanu recunoaște cu amărăciune că, după un an de muncă, rămâne doar cu datorii.

„Vreau să închid ferma, cheltuielile sunt tot mai greu de gestionat; investiția sare de 4.000 lei/ha, arenda e 1.200 lei/hectar, (echivalent în grâu) și în final nu rămânem cu aproape nimic! Doar cu… datorii!”, mărturisește acesta.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
De ce este atât de greu să ai Wi-Fi stabil în trenurile europene. Lecția oferită de Elveția
De ce este atât de greu să ai Wi-Fi stabil în trenurile europene. Lecția oferită de Elveția
Drepturile femeilor însărcinate la locul de muncă și obligațiile angajatorului. Când trebuie anunțată sarcina
Drepturile femeilor însărcinate la locul de muncă și obligațiile angajatorului. Când trebuie anunțată sarcina
Ponturi de călătorie de la o turistă care a vizitat peste 70 de țări. Care sunt locurile cele mai periculoase, în care nu s-ar mai întoarce niciodată
Ponturi de călătorie de la o turistă care a vizitat peste 70 de țări. Care sunt locurile cele mai periculoase, în care nu s-ar mai întoarce niciodată
Marile puteri economice în pragul prăbușirii: O criză monetară comparabilă cu cea asiatică din anii ’90 poate apărea din cauza datoriilor prea mari ale țărilor
Marile puteri economice în pragul prăbușirii: O criză monetară comparabilă cu cea asiatică din anii ’90 poate apărea din cauza datoriilor prea mari ale țărilor
CFR suplimentează trenurile în minivacanța de Sfânta Marie. Rutele pe care vor circula mai multe vehicule feroviare
CFR suplimentează trenurile în minivacanța de Sfânta Marie. Rutele pe care vor circula mai multe vehicule feroviare
REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – instrumentul perfect de productivitate și eficiență care îți lipsea din arsenal, la un preț corect
REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte – instrumentul perfect de productivitate și eficiență care îți lipsea din arsenal, la un preț corect
Cum să îți înveți copiii valoarea banului încă de mici – Marea greșeală a generației tinere care are azi copii de 5-6 ani, le sabotează viitorul fără să știe
Cum să îți înveți copiii valoarea banului încă de mici – Marea greșeală a generației tinere care are azi copii de 5-6 ani, le sabotează viitorul fără să știe
Peste 18.000 de carcase de ouă de rechin, descoperite într-un golf din Marea Britanie
Peste 18.000 de carcase de ouă de rechin, descoperite într-un golf din Marea Britanie
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William