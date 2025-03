Ce să urmărești pe Max în martie: Filme și seriale de care să te bucuri alături de toată familia

Luna martie vine cu o ofertă diversificată și captivantă pe Max, platforma de streaming preferată a multor iubitori de filme și seriale. În timp ce primăvara începe să își facă simțită prezența, conținutul nou și proaspăt te va ține cu sufletul la gură, oferind o combinație de drame, comedii, filme de acțiune și documentare interesante. De la producții originale Max, la filmele care au făcut valuri în cinematografe, martie este luna perfectă pentru a te relaxa și a descoperi noi povești.

Filme pe Max în martie 2025

Luna martie debutează cu filme impresionante care vor captiva publicul. Începând cu 7 martie, „The Apprentice: Povestea originii lui Trump” îl aduce pe Sebastian Stan în rolul lui Donald J. Trump. Această producție spune povestea carierei timpurii a lui Trump în New York-ul anilor ’70, o poveste despre ambiție și ascensiune în lumea imobiliarelor, cu un focus pe relația sa cu Roy Cohn. Nominalizarea la premiile Oscar pentru Sebastian Stan este un indiciu clar al performanței sale remarcabile.

Pentru iubitorii de comedie și groază, pe 18 martie ajunge „Ursul narcoman” (Cocaine Bear), un film bazat pe o poveste reală din 1985, în care un urs consumă o cantitate enormă de cocaină și începe să devasteze pădurile din Georgia. În aceleași zile, pe 28 martie, „Sărmane creaturi” (Poor Things) promite o poveste spectaculoasă despre Bella Baxter, o tânără readusă la viață de un om de știință, într-o aventură ce va traversa mai multe continente.

Alte filme notabile ce vor fi disponibile pe Max includ „Venom: Ultimul dans” (28 martie), unde Tom Hardy se întoarce în rolul emblematicului anti-erou Venom, dar și filme precum „SpAIma” (Afraid), „Îngerii lui Charlie” și „Hotel Grand Budapest”.

Serialele care îți vor face serile de neuitat

Pentru fanii serialelor, luna martie aduce producții care combină drama cu comedia și thrillerul. Pe 6 martie, „Blugi sovietici” (Soviet Jeans) te va duce în Letonia anilor ’70, urmărind povestea unui tânăr fan rock’n’roll, trimis la ospiciu pentru motive politice. Acesta ajunge să producă ilegal blugi, aducând în prim-plan contrastul dintre tineretul rebel și regimul sovietic.

Pe 7 martie, Max va lansa și „Când nu ne vede nimeni” (When No One Sees Us), un serial despre două polițiste, Lucia Gutierrez și Magaly Castillo, care trebuie să rezolve misterele a două cazuri paranormale. Apoi, pe 10 martie, un nou sezon din „Familia Gemstone” (The Righteous Gemstones) va continua povestea controversatei familii de televangheliști.

Pentru cei care iubesc poveștile intense, „Tărâmul nimănui” (No Man’s Land), cu sezonul 2 ce debutează pe 20 martie, explorează războiul din Siria și realitățile complicate ale femeilor în conflictul armat. În aceeași perioadă, pe 27 martie, „Un râu lung și luminos” (Long Bright River) va aduce în prim-plan o poveste despre două surori, una dintre ele fiind polițistă, iar cealaltă o victimă a dependenței de droguri.

Evenimente și documentare pe Max

Pentru iubitorii de sport și documentare, martie oferă o gamă variată de conținut. În luna martie, Max va transmite ultimele etape din Cupele Mondiale de schi și sărituri cu schiurile, marcând finalul sezonului de iarnă. În același timp, fanii ciclismului vor putea urmări cursele de primăvară, printre care Paris-Nisa, Tirreno-Adriatico și Turul Cataloniei.

Pe 26 martie, „Ant Anstead: Mecanic din naștere” va oferi o privire asupra vieții mecanicului Ant Anstead, care restaurează și vinde mașini clasice pentru a renova casa familiei sale. De asemenea, pe 27 martie, va fi lansat „Paul American”, un reality show despre frații Jake și Logan Paul, ce oferă o privire intimă asupra vieților lor publice și private.

În aceeași perioadă, pe 30 martie, „90 de zile până la nuntă” (90 Day Fiancé) revine cu sezonul 11, aducând în prim-plan poveștile unor cupluri care se confruntă cu provocările de a trăi împreună în ciuda diferențelor culturale.

Așadar, luna martie 2025 aduce o ofertă variată și captivantă pe Max, cu filme, seriale și evenimente de neuitat. Indiferent dacă ești fan al dramelor intense, al comediilor sau al sporturilor, luna aceasta vei avea parte de tot ce îți dorești. Așadar, pregătește-te pentru o primăvară plină de conținut de calitate pe Max!