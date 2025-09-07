Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
07 sept. 2025 | 07:05
de Ozana Mazilu

7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului

7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
Evenimente istorice importante petrecute de-a lungul timpului pe 7 septembrie Foto: Napoleon Bonaparte

Ziua de 7 septembrie a rămas în istorie printr-o serie de evenimente semnificative, care au schimbat cursul politic, social și cultural în diferite colțuri ale lumii. De la mari descoperiri geografice, la proclamări de independență și până la momente-cheie din istoria conflictelor mondiale, această dată aduce în prim-plan repere esențiale ce merită rememorate.

7 septembrie 1822 – proclamarea independenței Braziliei

Unul dintre cele mai importante evenimente ale zilei de 7 septembrie este legat de America de Sud. În 1822, Brazilia și-a declarat independența față de Portugalia, după o perioadă de tensiuni și negocieri între coloniști și autoritățile portugheze. Momentul este cunoscut în istorie drept Grito do Ipiranga („Strigătul de la Ipiranga”), atunci când prințul Pedro, viitorul împărat Pedro I, a proclamat libertatea națiunii pe malul râului Ipiranga.

Independența Braziliei a reprezentat un moment de cotitură nu doar pentru continentul sud-american, ci și pentru politica globală a vremii. Țara a devenit un imperiu independent, păstrându-și monarhia, spre deosebire de alte state sud-americane care au adoptat republica. 7 septembrie este sărbătorit și astăzi drept Ziua Națională a Braziliei, marcând începutul drumului său ca națiune liberă.

7 septembrie 1812 – bătălia de la Borodino, una dintre cele mai sângeroase confruntări napoleoniene

Pe 7 septembrie 1812 a avut loc bătălia de la Borodino, considerată cea mai sângeroasă confruntare din campania lui Napoleon împotriva Rusiei. Armata franceză, condusă de împăratul Napoleon Bonaparte, s-a ciocnit cu trupele rusești ale generalului Mihail Kutuzov. Luptele au fost devastatoare: în jur de 70.000 de soldați au fost uciși sau răniți într-o singură zi.

Deși francezii au reușit să cucerească câmpul de luptă, victoria nu a fost decisivă. Armata rusă s-a retras în ordine, pregătind terenul pentru strategia de „pământ pârjolit” care avea să epuizeze trupele napoleoniene. Borodino a rămas un simbol al rezistenței ruse și un punct de cotitură în campania care, în final, a dus la retragerea dezastruoasă a lui Napoleon din Rusia.

7 septembrie în cultură și știință – momente care au marcat progresul umanității

Dincolo de conflictele politice și militare, 7 septembrie a adus și evenimente care au marcat domeniile culturale și științifice. În 1533, s-a născut regina Elisabeta I a Angliei, una dintre cele mai influente figuri ale istoriei britanice. Domnia ei, cunoscută ca „epoca elisabetană”, a adus stabilitate politică, dezvoltarea marinei engleze și o înflorire a artelor, prin nume precum William Shakespeare sau Christopher Marlowe.

Tot pe 7 septembrie, în 1940, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Londra a fost supusă primului bombardament masiv al Luftwaffe, marcând începutul campaniei cunoscute drept The Blitz. În acea noapte, aproximativ 300 de bombardiere germane au atacat capitala britanică, provocând distrugeri considerabile și pierderi de vieți omenești. Evenimentul a testat rezistența și moralul populației britanice, dar și al guvernului condus de Winston Churchill.

În plan științific, 7 septembrie 1927 marchează nașterea lui Elia Kazan, regizor și producător de film american de origine greacă, laureat al premiului Oscar. Filmele sale, precum A Streetcar Named Desire sau On the Waterfront, au devenit repere în cinematografia mondială. De asemenea, această zi a mai consemnat și lansări de misiuni spațiale sau descoperiri arheologice importante, arătând diversitatea evenimentelor care s-au întâmplat de-a lungul timpului.

Ziua de 7 septembrie concentrează evenimente esențiale care au influențat istoria mondială, de la independența unui stat imens precum Brazilia, la luptele decisive ale epocii napoleoniene și până la momente definitorii pentru cultura și rezistența popoarelor. Fiecare dintre aceste episoade arată cum istoria se scrie pas cu pas, iar datele calendaristice devin borne simbolice ale memoriei colective. 7 septembrie nu este doar o zi oarecare, ci una care continuă să fie amintită pentru impactul său asupra lumii.

