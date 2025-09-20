Ultima ora
20 sept. 2025 | 07:48
de Iulia Kelt

5 filme pe care n-ai voie să le ratezi pe Netfllix weekendul acesta

Filme și seriale
5 filme pe care n-ai voie să le ratezi pe Netfllix weekendul acesta
Recomandări de filme pe Netflix

Dacă plănuiești o seară de film acasă sau cauți ceva captivant de vizionat în timpul călătoriilor, Netflix are o selecție diversă care merită explorată.

În această săptămână, cinci producții se remarcă prin poveste, actori și stil cinematografic, fiind disponibile acum pe platformă.

Aventură, acțiune și mister

Printre titluri Netflix se numără The Running Man, regizat de Edgar Wright și bazat pe romanul din 1982 al lui Stephen King, scris sub pseudonimul Richard Bachman.

Filmul îl urmărește pe Ben Richards (Glen Powell), recrutat să participe la un show TV mortal, unde supraviețuirea este singura miză.

Plin de acțiune și umor, acesta amintește de fenomene precum Squid Game sau The Hunger Games, păstrând totodată spiritul anilor ’80.

Pentru iubitorii de mister și thrillere, Wind River (2017), semnat de Taylor Sheridan, spune povestea unui ofițer federal pentru viața sălbatică (Jeremy Renner) care descoperă trupul unei tinere femei nativ-americane în zăpezile din Wyoming.

Agentul FBI Elizabeth Olsen îl ajută să dezlege cazul într-un thriller neo-western intens, cu peisaje reci și personaje bine conturate. Filmul se înscrie în trilogia tematică a lui Sheridan, alături de Sicario și Hell or High Water.

Filme de pe Netflix pentru toate gusturile

Cei care preferă animația și comedia vor aprecia Chicken Run (2000), de pe Netflix, prima producție de lung metraj a studioului britanic Aardman.

Povestea urmărește găinile conduse de Ginger care încearcă să evadeze de pe o fermă de ouă, iar sosirea cocoșului american Rocky (voce Mel Gibson) schimbă totul.

Umorul, animația stop-motion expresivă și mesajul despre curaj și solidaritate fac din film o alegere perfectă pentru întreaga familie.

Cinefilii pasionați de western vor găsi interesant High Plains Drifter (1973), regizat și interpretat de Clint Eastwood. Filmul propune o abordare neconvențională a genului, cu un protagonist misterios și un oraș minier bântuit de violență.

Pe lângă acțiune, pelicula impresionează prin imagini și muzică, oferind o experiență cinematografică complexă și memorabilă.

În final, drama Still Alice spune povestea Alice Howard (Julianne Moore), o profesoară de lingvistică diagnosticată cu Alzheimer precoce.

Interpretarea lui Moore, recompensată cu un Oscar, transmite profund impactul bolii asupra vieții personale și profesionale.

Filmul este emoționant, realist și indispensabil pentru oricine dorește o experiență cinematografică emoțională și umană.

Această selecție variată demonstrează, dacă mai era nevoie, diversitatea ofertelor Netflix, potrivită pentru toate gusturile și stările de spirit, de la acțiune și mister, până la animație și dramă profundă.

