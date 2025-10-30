Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 15:28
de Iulia Kelt

22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii

ȘTIINȚĂ
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
Cercetătorii, îngrijorați / Foto: The Economist

Raportul State of the Climate 2025, publicat de o echipă internațională condusă de Universitatea de Stat din Oregon, arată că 22 dintre cei 34 de indicatori esențiali ai planetei se află la niveluri record.

Concluzia oamenilor de știință este îngrijorătoare: sistemul natural al Pământului se schimbă rapid, depășind limite considerate până de curând sigure.

Documentul evidențiază creșteri record ale consumului de combustibili fosili, niveluri fără precedent de dioxid de carbon și o accelerare a încălzirii globale.

Vezi și:
Neurotoxinele din algele marine pot provoca la delfini o boală asemănătoare Alzheimerului
De ce există „știința stabilită” și cum este manipulată această idee în dezbaterile publice

Anul 2024 a fost declarat cel mai cald din istoria măsurătorilor moderne și, cel mai probabil, cel mai cald din ultimii 125.000 de ani. Încălzirea este alimentată de reducerea efectului de răcire al aerosolilor, modificări în formarea norilor și o scădere a reflexivității planetei.

Ecosisteme în pragul colapsului

Raportul notează că oceanele au atins cel mai ridicat nivel de căldură înregistrat vreodată, iar incendiile forestiere au provocat pierderi majore de vegetație.

În Uniunea Europeană, sezonul incendiilor din 2025 este deja considerat cel mai grav din istorie, cu peste un milion de hectare arse.

În paralel, fenomenele meteo extreme s-au intensificat: inundațiile din Texas au provocat peste 130 de victime, incendiile din Los Angeles au produs pagube de 250 de miliarde de dolari, iar taifunul Yagi a lăsat peste 800 de morți în Asia de Sud-Est.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă slăbirea circulației meridionale atlantice (AMOC), curent oceanic esențial pentru echilibrul climatic global. Cercetătorii avertizează că o eventuală prăbușire a acestui sistem ar putea declanșa efecte climatice grave în emisfera nordică.

Posibile soluții și o fereastră de timp tot mai mică

Deși imaginea de ansamblu este sumbră, raportul identifică și evoluții pozitive. Infrastructura pentru energie regenerabilă crește rapid, iar surse precum solarul și eolianul ar putea acoperi până la 70% din necesarul global de electricitate până în 2050.

În plus, conștientizarea publică privind riscurile climatice este în creștere, favorizând schimbări de comportament și politici de reducere a emisiilor.

Profesorul William Ripple, coautor al studiului, subliniază că soluțiile există, dar trebuie aplicate rapid: „Strategiile de atenuare sunt disponibile și rentabile. Putem limita încălzirea globală dacă acționăm curajos și imediat, însă fereastra de oportunitate se închide rapid.”

Raportul complet State of the Climate 2025 a fost publicat în revista BioScience.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...