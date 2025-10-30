22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii

Raportul State of the Climate 2025, publicat de o echipă internațională condusă de Universitatea de Stat din Oregon, arată că 22 dintre cei 34 de indicatori esențiali ai planetei se află la niveluri record.

Concluzia oamenilor de știință este îngrijorătoare: sistemul natural al Pământului se schimbă rapid, depășind limite considerate până de curând sigure.

Documentul evidențiază creșteri record ale consumului de combustibili fosili, niveluri fără precedent de dioxid de carbon și o accelerare a încălzirii globale.

Anul 2024 a fost declarat cel mai cald din istoria măsurătorilor moderne și, cel mai probabil, cel mai cald din ultimii 125.000 de ani. Încălzirea este alimentată de reducerea efectului de răcire al aerosolilor, modificări în formarea norilor și o scădere a reflexivității planetei.

Ecosisteme în pragul colapsului

Raportul notează că oceanele au atins cel mai ridicat nivel de căldură înregistrat vreodată, iar incendiile forestiere au provocat pierderi majore de vegetație.

În Uniunea Europeană, sezonul incendiilor din 2025 este deja considerat cel mai grav din istorie, cu peste un milion de hectare arse.

În paralel, fenomenele meteo extreme s-au intensificat: inundațiile din Texas au provocat peste 130 de victime, incendiile din Los Angeles au produs pagube de 250 de miliarde de dolari, iar taifunul Yagi a lăsat peste 800 de morți în Asia de Sud-Est.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă slăbirea circulației meridionale atlantice (AMOC), curent oceanic esențial pentru echilibrul climatic global. Cercetătorii avertizează că o eventuală prăbușire a acestui sistem ar putea declanșa efecte climatice grave în emisfera nordică.

Posibile soluții și o fereastră de timp tot mai mică

Deși imaginea de ansamblu este sumbră, raportul identifică și evoluții pozitive. Infrastructura pentru energie regenerabilă crește rapid, iar surse precum solarul și eolianul ar putea acoperi până la 70% din necesarul global de electricitate până în 2050.

În plus, conștientizarea publică privind riscurile climatice este în creștere, favorizând schimbări de comportament și politici de reducere a emisiilor.

Profesorul William Ripple, coautor al studiului, subliniază că soluțiile există, dar trebuie aplicate rapid: „Strategiile de atenuare sunt disponibile și rentabile. Putem limita încălzirea globală dacă acționăm curajos și imediat, însă fereastra de oportunitate se închide rapid.”

Raportul complet State of the Climate 2025 a fost publicat în revista BioScience.