20 de meserii bine plătite pe care inteligența artificială nu le va înlocui și care vor crește puternic în următorul deceniu

Inteligența artificială automatizează mult, dar nu pe toată lumea. Proiecțiile pentru următorii zece ani arată o cerere solidă pentru roluri din tehnologie, sănătate, management, financiar și analiză — exact acele zone în care munca îmbină expertiză tehnică, judecată umană și responsabilitate. Mai jos găsești o prezentare clară a celor 20 de joburi cu potențial mare de creștere, plus echivalente orientative de salarizare în România (net lunar) sau, acolo unde datele locale sunt rare, medii uzuale din UE/UK (anuale, brut), pentru un reper realist, conform datelor analizate de Playtech.ro.

Cum am estimat salariile și de ce aceste roluri rezistă în era ai

Estimările pentru România se bazează pe intervale practicate în piață și pe rapoarte salariale locale, agregate pentru poziții „mid–senior” în orașele mari. Pentru profesiile mai puțin întâlnite la noi (de pildă, nurse practitioner sau physician associate), am folosit grile europene/UK, convertite ca ordine de mărime. Intervalele variază mult în funcție de industrie, oraș, anii de experiență, certificări și componenta variabilă (bonusuri, acțiuni).

De ce nu „taie” inteligența artificială aceste joburi? Pentru că miezul lor este decizia: proiectare de soluții, etică și risc clinic, leadership, negociere, conformitate legală, securitate și relații cu oamenii. AI devine unealta care accelerează analiza și reduce rutina, nu înlocuitorul responsabilității.

Tehnologie și date: meserii care rămân critice

Tehnologia va produce în continuare cerere pentru oameni care înțeleg sistemele, securitatea și datele „cap-coadă”. Chiar dacă unele taskuri de codare se automatizează, rămân esențiale arhitectura, integrarea și guvernanța datelor.

Dezvoltatori software / software engineers. În România, intervalul tipic pentru mid–senior este în jur de 5.700–16.700 RON net/lună, cu medii frecvente la 10.000–12.000 RON. Proiectele complexe, experiența pe cloud și competențele de arhitectură împing plafonul în sus.

Manageri IT (CIO/IT director/IS manager). Interval uzual 17.000–20.000+ RON net/lună, cu vârfuri peste pentru companii mari sau responsabilități multi-țară.

Analiști securitate informații (cybersecurity). 5.600–20.000 RON net/lună, în funcție de certificări (ex. CISSP, OSCP) și expunere la proiecte critice. În București, profilurile senior ajung frecvent la pachete superioare mediilor IT.

Data scientists. 10.000–15.000 RON net/lună în marile orașe; în Europa de Vest, mediana depășește adesea 80.000–90.000 € anual brut. Modelele avansate, MLOps și cunoașterea domeniului cresc rapid valoarea.

Analiști de sisteme / business analysts IT. 6.000–16.000 RON net/lună, în funcție de industrie (financiar, telecom, retail) și de rolul în proiect (product ownership, integrare).

Sănătate: cerere cronică și responsabilitate umană

Îngrijirea directă, trierea riscului, empatia și decizia clinică rămân profund umane. Digitalizarea aduce eficiență, dar nu înlocuiește contactul și răspunderea medic–pacient.

Asistenți medicali (registered nurses). În sistemul public, media netă națională se situează în jurul a 3.500–4.000 RON, însă în privat și în orașele mari pachetele pot urca, mai ales cu sporuri și ture.

Nurse practitioners (practicieni avansați). Rolul nu e încă standardizat în România; în UK, poziții similare se plasează frecvent în banda 55.000–63.000 £ brut/an, în funcție de competențe extinse (diagnostic, prescripție, management de caz).

Physician assistants / associates. Profesie în expansiune în Europa Occidentală; în UK, 47.000–55.000 £ brut/an. La noi, atribuțiile sunt acoperite de alte roluri clinice.

Manageri servicii medicale. De la 5.000 RON net/lună în unități mici la 20.000+ RON în spitale private mari sau rețele, în funcție de complexitate, acreditări și KPI de calitate.

Cadre universitare în sănătate / formatori clinici. În UE/UK, remunerarea este apropiată de a clinicienilor senior cu atribuții de predare (de regulă peste 47.000 £ brut/an), la care se pot adăuga suplimente academice.

Management, proiecte și operațiuni: decizii și coordonare

Aici se simte cel mai clar „avantajul uman”: prioritizare, negociere, coordonarea oamenilor și a bugetelor, asumarea rezultatului.

General & operations managers. 6.000–19.000 RON net/lună, cu vârfuri semnificative pentru managing directors (peste 26.000 RON în companii mari).

Project managers. 5.800–16.000 RON net/lună în roluri generale; 6.000–20.000 RON în IT/infrastructură. Certificările (PMP, Prince2, Agile) și expunerea la programe mari cresc pachetul.

Construction managers. Intervalele variază în funcție de șantier (infrastructură vs. rezidențial). Pentru proiecte de anvergură, pachetele sunt comparabile cu project managementul de top din inginerie, cu prime importante pe milestone.

Financiar, juridic, analiză: expertiză și conformitate

Reglementări, audit, guvernanță, litigii, raportare — zone în care AI asistă, dar nu decide. Cererea e alimentată de complexitatea fiscală și de presiunile de conformitate.

Financial managers / directori financiari. 8.000–30.000 RON net/lună; controllership la 9.000–15.000 RON, cu bonus de performanță.

Contabili și auditori. De la 4.000–6.000 RON net/lună pentru entry la peste 10.000–12.000 RON pentru senior, mult mai sus în Big4/consulting, în funcție de ACCA/CAF/CFA și portofoliu.

Avocați. 4.000–16.000 RON net/lună ca ordin de mărime în firme medii; practicile de top, M&A și arbitrajul internațional depășesc frecvent aceste repere, în funcție de senioritate și originea businessului.

Management analysts (analiști de business/management). 4.300–13.000 RON net/lună, mai mult în consultanță și tehnologie, unde analiza se împletește cu implementarea.

Marketing și vânzări: creativitate, date și relații

Algoritmii ajută la targetare și raportare, dar strategia, poziționarea, mesajul și relația cu clientul rămân decisive — la fel și capacitatea de a coordona echipe și bugete.

Marketing managers / specialiști cercetare de piață. 5.000–15.000 RON net/lună pentru marketing manager; digital marketing manager 4.200–12.000 RON. Brandurile mari și rolurile regionale trec peste.

Sales managers. 4.200–14.600 RON net/lună (fără comisioane), cu un plafon semnificativ mai sus pentru directori de vânzări și business development pe segmente B2B complexe.

Concluzii utile pentru carieră

Primul pas este să privești AI ca pe un „coechipier” care îți elimină rutina. Al doilea, să investești în certificări și abilități rare: securitate, cloud, data lifecycle, management de proiect/program, fiscalitate și conformitate, comunicare și negociere. Al treilea, să alegi contexte unde munca ta are impact măsurabil — acolo unde combinația dintre competența tehnică și decizia umană face diferența.

Pe scurt: aceste 20 de meserii nu dispar. Dimpotrivă, cresc odată cu AI, tocmai fiindcă cer judecată, responsabilitate, empatie și leadership — adică exact ceea ce oamenii fac cel mai bine.