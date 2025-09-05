13 directori Romsilva au încasat bonusuri de pensionare de un milion de euro în doi ani. Instituţia urmează să fie reorganizată

Ultima ora
Romsilva urmează să fie reorganizată (Sursa foto: Facebook)

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că 13 directori din cadrul Romsilva au primit, în ultimii doi ani, bonusuri de pensionare în valoare totală de 1 milion de euro.

Bonusuri de pensionare uriașe, la Romsilva

„Astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva. Practic, am trecut în ordonanță de urgență expres faptul că reorganizarea va putea să fie făcută în baza unei hotărâri de Guvern, la propunere a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. (…) Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ține în instanțe”, a explicat Buzoianu.

Potrivit acesteia, de luni urmează să fie pus în dezbatere publică proiectul hotărârii de Guvern, pentru o perioadă de 30 de zile, după care acesta va putea fi adoptat.

„Din 99 de directori vor rămâne 12. Privilegiile trebuie să fie adresate pentru că în contractul colectiv de muncă, în continuare, există această discrepanță uriașă. (…) Doar în ultimii 2 ani de zile, 13 directori au reușit să cumuleze bonusul de pensionare în valoare de 1.000.000 euro”, a subliniat ministra.

Ea a atras atenția că aceste sume provin din bugetul Romsilva, constituit în mare parte din exploatarea pădurilor.

Pensionarea s-ar putea amâna până la 65 de ani pentru acest domeniu. Măsura ar putea reduce deficitul de personal

„Banii aceștia pot fi reorientați către administrarea pădurilor. Am preferat cu toții, bănuiesc toți românii, să păstrăm pădurile așa cum sunt ele”, a adăugat Buzoianu.

Oficialul a pledat pentru introducerea unui plafon maxim al bonusurilor:

„Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100.000 euro doar de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare, ci de averi puse în buzunarul unor oameni doar pentru că au avut funcții de conducere”.

Guvernul a adoptat o OUG pentru reorganizarea Romsilva

Executivul a aprobat, vineri, o Ordonanță de Urgență care modifică Legea Codului Silvic și stabilește măsuri fiscal-bugetare, oferind astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor.

Potrivit proiectului, numărul direcțiilor silvice va fi redus de la 41 la 12, în cadrul unui proces de regionalizare. Guvernul a motivat adoptarea actului normativ prin necesitatea respectării Planului Național de Redresare și Reziliență și a unei gestionări mai eficiente a fondului forestier.

