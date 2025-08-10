Ultima ora
10 aug. 2025 | 07:52
de Iulia Kelt

12 jocuri retro care rulează nativ pe Apple Silicon

Gaming
12 jocuri retro care rulează nativ pe Apple Silicon
Jocuri retro care merg pe Apple Silicon / Foto: Blizzard

Pe un Mac modern poți rula multe jocuri vechi cu ajutorul Rosetta 2, dar versiunile native pentru Apple Silicon oferă performanță mult mai bună și o experiență mai stabilă.

Surprinzător, multe titluri clasice au deja portări dedicate, fie prin remasterizări oficiale, fie prin proiecte open-source care rescriu motorul jocului și aduc compatibilitate cu hardware-ul actual, scrie How to Geek.

World of Warcraft (2004), poate cel mai bun exemplu în acest sens

De exemplu, World of Warcraft (2004), considerat acum un veteran al genului MMORPG, rulează nativ pe Mac încă din 2020, odată cu lansarea cipului M1. Tot ce trebuie să faci este să îl descarci și să te decizi ce versiune a jocului vrei să încerci.

Fanii RPG-urilor pot rejuca The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) folosind OpenMW, un port modern care adaugă suport pentru rezoluții noi și moduri.

Ai nevoie doar de fișierele originale de pe GoG și câteva comenzi rapide în Terminal. La fel, Neverwinter Nights: Enhanced Edition (2002) rulează direct pe Mac, cu grafică îmbunătățită și suport pentru multiplayer și modding.

Pentru cei pasionați de shootere clasice, Doom și Doom II (1993/1994) funcționează prin GZDoom, iar Doom 3 (2004) se joacă nativ folosind motorul dhewm3.

Tot în zona FPS, Quake III: Arena (1999) are un port modern prin ioquake3, iar Return to Castle Wolfenstein (2001) folosește ioRTCW. În plus, trilogia Marathon (1994-1996) de la Bungie poate fi descărcată și rulată gratuit cu Aleph One.

Nu lipsesc nici Fallout și Fallout II din listă

Nu lipsesc nici experiențele strategice și narative. Fallout și Fallout II (1997/1998) au ediții comunitare reimplementate pentru sisteme moderne, iar Diablo (1997) revine prin DevilutionX, cu suport pentru expansiunea Hellfire.

Pentru multiplayer competitiv clasic, există Unreal Tournament (1999), reînviat prin proiectul OldUnreal, cu suport pentru rezoluții actuale și gameplay identic cu cel de acum două decenii.

În final, Myst (1993), legendara aventură puzzle, poate fi rejucată în versiunea Masterpiece Edition sau în remake-ul 3D lansat în 2021, optimizat pentru Apple Silicon.

Practc, aceste jocuri rulează fără emulare, cu performanță fluidă, și demonstrează cât de bine pot fi integrate titlurile retro în ecosistemul modern macOS. Multe alte clasice pot fi adaptate cu source port-uri similare, păstrând farmecul original și adăugând compatibilitate cu noile tehnologii.

