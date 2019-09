Câți bani a costat construcția noului World Trade Center, construit în locul turnurilor gemene

La peste 13 ani după atacurile de la 11 septembrie 2001, la New York a fost inaugurat One World Trade Center, turnul de birouri ridicat pe locul turnurilor gemene. Angajaţii companiei de publicistică Conde Nast, primul chiriaş al noului turn, şi-au ocupat primii noile birouri. Aproximativ 2.300 de angajaţi ai trustului media Conde Nast, care include publicaţii precum Vogue, GQ şi Vanity Fair, s-au mutat marţi la 24 de etaje ale clădirii.

Cât a costat construcția noului Word Trade Center, construit în locul turnurilor gemene

One World Trade Center (sau 1 World Trade Center, One WTC sau 1 WTC) este un complex de clădiri din Manhattan, New York, ridicat în memoria fostului complex de clădiri World Trade Center, distrus în atentatele teroriste din 2001. Complexul are un numar de șapte clădiri, fiecare purtând numele fostelor cladiri WTC. Cea mai înaltă clădire este One World Trade Center, Freedom Tower sau One World Observatory și are o înălțime de 541,3 m, fiind a şaptea cea mai înaltă clădire din lume. În locul celor două turnuri gemene World Trade Center (WTC) astăzi există un monument conceput în memoria victimelor care au murit pe 11 septembrie 2001 în urma atacurilor teroriste.

Design-ul inovator al turnului conceput de către arhitectul David Childs a fost ales special pentru a putea rezista eventualelor atacuri, fiind aproape indestructibil. Forma ascuțită a acestuia simbolizează renașterea poporului american după 11 septembrie. One World Trade Center este cea mai înaltă clădire din zona Lower Manhattan.

Noul complex World Trade Center

Lucrările la Turnul One WTC au început în aprilie 2006, iar clădirea este construită pe locul unde au fost Turnurile Gemene prăbuşite în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Lucrările au fost finalizate pe 10 mai 2013 și au fost inaugurate 3 noiembrie 2014.

„Este o lucrare monumentală”, afirmă Steve Plate, coordonatorul lucrărilor la noul complex World Trade Center din New York. „Este a opta minune a lumii, iar clădirea este iconică”, a subliniat Plate.

Pe pereții fundațiilor fostelor turnuri au fost amenajate fântâni imense în care apa cade încontinuu și se scurge într-o gaură din mijloc care pare fără fund. Un loc al plângerii în care americanii și nu numai vin, mai ales pe 9/11 în fiecare an, ca la un loc de pelerinaj. Cele două imense fântâni sunt „înrămate” de un parapet metalic pe care sunt gravate numele celor 2.977 de victime. Acolo, în spațiul gol al literelor, oamenii care vin pun câte un trandafir sau câte un steag în semn de amintire. Toată zona este impresionantă, iar noaptea în special, când fântânile sunt puternic luminate, întregul complex capătă o mare încărcătură emoțională.

Clădirea este deţinută de Autoritatea Portuară din zona New York / New Jersey. Costurile lucrărilor erau estimate la 3,9 miliarde $, conform unui studiu efectuat în aprilie 2012, iar constructorul principal a fost Tishman Realty & Construction.