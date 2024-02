Zece destinații excepțional de primitoare în 2024: Patru se află în Europa și sunt neapărat de vizitat

Într-o lume plină de peisaje diverse și culturi vibrante, distincția celor mai primitoare destinații pentru 2024 a fost acordată orașelor și regiunilor care întruchipează ospitalitate și servicii excepționale. Potrivit Booking.com, care a cercetat peste 309 milioane de recenzii impresionante ale clienților, trei din primele cinci destinații sunt amplasate în inima Europei, prezentând farmecul și căldura unică a continentului și cum acestea reușesc să se încadreze în cinci cele mai ospitaliere locuri din lume.

Premiile Traveler Review oferite de Booking.com nu au recunoscut doar unități individuale, ci și orașe și regiuni întregi. Pentru 2024 au fost distribuite 1,48 milioane de premii uimitoare, subliniind importanța ospitalității excepționale în modelarea experienței de călătorie. Deloc surprinzător, țările europene au dominat lista premianților, Italia conducând grupul, urmată de Spania, Franța, Germania și Regatul Unit.

Clasamentul global al celor mai primitoare orașe este puternic influențat de Europa, patru din primele zece destinații fiind situate pe continent. Prima poziție râvnită îi revine Arraial d’Ajuda în Brazilia, dar Europa revendică următoarele patru locuri, întărindu-și statutul de refugiu pentru călătorii care caută primire călduroasă și experiențe culturale îmbogățitoare.

Ermoupoli, Grecia, apare ca al doilea loc cel mai primitor la nivel global, făcându-l o destinație de vizitat obligatoriu pentru cei care apreciază arhitectura unică și un amestec de cultura greacă tradițională și modernă. Fiind capitala Syros, o insulă cicladice din Marea Egee, Ermoupoli se remarcă prin arhitectura sa neoclasică împodobită în nuanțe pastelate încântătoare. Rătăcind pe străzile sale înguste, vizitatorii întâlnesc repere istorice, cum ar fi Piața Miaouli și primăria, oferind oportunități ample de a se cufunda în cultura greacă.

Al treilea loc este revendicat de Viana do Castelo din Portugalia, un oraș de coastă la doar o oră distanță de Aeroportul Porto. Cu o istorie maritimă bogată, orașul are un muzeu maritim găzduit în Gil Eannes, o fostă navă spital. Farmecul arhitectural al Vianei do Castelo se întinde pe diferite perioade istorice, de la Renaștere la Baroc până la Art Deco, creând o tapiserie vizuală captivantă pentru vizitatori. În plus, reputația orașului pentru sporturile nautice, inclusiv surfing și windsurfing, adaugă un fler aventuros atmosferei sale primitoare.

Europa cucerește topul cu trei dintre cele mai ospitaliere locuri din lume

În timp ce locul patru este ocupat de Daylesford, Australia, Grindelwald din Elveția se asigură pe locul cinci pe listă, prezentând peisaje alpine uluitoare. Amplasat în Alpii elvețieni, Grindelwald oferă panorame de neegalat ale unor vârfuri emblematice precum Eiger și Jungfrau. Fie iarna pentru schi de talie mondială, fie vara pentru drumeții prin pajiștile alpine, regiunea promite o experiență captivantă în natură. Boutique Hotel Glacier, datând din 1864, încapsulează istoria bogată a orașului și oferă un refugiu confortabil pentru călători.

Locul șase este ocupat de un oraș din Statele Unite ale Americii, Moab, în timp ce cel de-Al șaptelea revine unui oraș franțuzesc, Uzès, situat în regiunea Occitanie din sudul Franței. Această bijuterie medievală, caracterizată de străzi pietruite și farmec istoric, invită la explorare prin aleile sale înguste. Găzduiește atracții precum Palatul Ducat și vibranta piață centrală, Place aux Herbes, Uzès oferă un cadru pitoresc pentru călătorii care caută îmbogățire culturală. Orașul găzduiește și festivalul Les Nuits Musicales d’Uzès în iulie, cu evenimente de muzică clasică și jazz în locații istorice. Locurile opt, nouă și zece ale topului sunt ocupate de Mazatlán – Mexic, Jaisalmer – India, respectiv Fujikawaguchiko – Japonia.

Pe măsură ce călătorii caută mai mult decât frumusețea pitorească, aceste destinații reprezintă amestecul perfect de ospitalitate caldă, bogăție culturală și activități diverse. De la farmecul neoclasic al Greciei la istoria maritimă a Portugaliei, minunile alpine ale Elveției până la alura medievală a Franței, aceste destinații europene primitoare îi atrag deopotrivă pe aventurieri și pasionați de cultură să se îmbarce în călătorii de neuitat, arată EuroNews.

