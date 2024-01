VIDEO Radu Drăgușin a surprins total când a spus care e cea mai faimoasă persoană din agenda telefonului. Despre cine e vorba

Radu Drăgușin s-a transferat la Tottenham și a debutat în Premier League. Atmosfera la Spurs este una foarte relaxată, iar fundașul s-a integrat foarte bine. Într-unul dintre jocurile care s-au făcut la baza de pregătire, internaționalul român a fost întrebat care e cea mai faimoasă persoană din agenda sa telefonică, iar răspunsul i-a dat gata pe coechipieri.

Radu Drăgușin s-a transferat de la Genoa la Tottenham și a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc, pentru o afacere de 31 de milioane de euro. Fundașul român a semnat o înțelegere valabilă până în iunie 2029, iar salariul este de 50.000 de euro pe săptămână, dar s-a ales și cu un bonusn consistent de 1,5 milioane de euro primit la semnătură.

Tottenham a realizat un material pentru fanii echipei, în cadrul cărora câțiva fotbaliști au fost întrebați „Cine e cea mai faimoasă persoană din agenda ta?” Printre aceștia s-a numărat și Radu Drăguin. Acesta i-a impresionat pe reporterii lui Spurs, când a răspuns: ”Probabil Cristiano Ronaldo”.

James Maddison a fost singurul care a numit o celebritate din afară sportului, pe cântărețul Robbie Williams: ”Probabil Robbie Williams. Cred că e în Australia acum. Putem încerca să îl sunăm, dar nu cred că e în țară. Probabil doarme”.

