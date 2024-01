Câți bani a încasat Radu Drăgușin la semnătură, suma este uriașă. Are și bonus la fiecare meci. Datele contractului cu Tottenham

Radu Drăgușin a lăsat Serie A pentru Premier League, iar mutrarea i-a adus mulți bani în cont. Acesta a ales echipa Tottenham, unde salariul i-a crescut de cinci ori față de cât primea la Genoa. Mai mult, fundașul a primit și un bonus uriaș la semnătură. Care sunt adevăratele cifre ale contractului.

Bonusul uriaș primit de Radu Drăgușin la semnătură

Radu Drăgușin s-a transferat de la Genoa la Tottenham și a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc, pentru o afacere de 31 de milioane de euro. În ultimele zile, s-au vehiculat mai multe sume referitoare la contractul cu clubul londonez. Internaționalul român a semnat o înțelegere valabilă până în iunie 2029, pentru un salariu de aproximativ trei milioane de euro.

Fundașul român are contract de cinci ani și jumătate cu Tottenham, iar salariul este de 50.000 de euro pe săptămână. În plus, acesta primește o primă de 6.000 de euro pentru fiecare meci în care joacă, indiferent de minutele bifate și s-a ales și cu un bonusn consistent de 1,5 milioane de euro la semnătură, potrivit Fanatik, Astfel, Radu Drăgușin are asigurați aproape 15 milioane de euro în perioada în care are contract cu Tottenham.

Și impresarii lui Radu Drăguşin s-au umplut de bani

Transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham a fost o adevărată mină de aur și pentru impresarii lui, care au primit un comision uriaș. Florin Manea și partenerii lui, italienii Gabriele și Valerio Giuffrida, au primit un comision de trei milioane de euro, mai notează sursa citată. Dar cel care va încasa o sumă consistentă este agentul român, 60% din această sumă, aproximativ 1,8 milioane de euro.

Florin Manea a recunoscut într-un interviu că are o colaborare cu cei doi frați, cei care aveau ușile deschise la Tottenham, după ce l-au dus londonezilor pe Guglielmo Vicario, un portar de la Empoli.

Citește și: Cum l-a ajutat Cristiano Ronaldo pe Radu Drăgușin să aibă un fizic impresionant: ”Să îl suni din partea mea”

”Frații Giuffrida nu sunt agenții lui Drăgușin, eu am un contract cu Radu înregistrat la Federația Italiană. EI doi m-au ajutat în relația mea cu Genoa, cu Napoli și cu Tottenham”, a spus Florin Manea.

Frații Becali, cel mai mare comision de istoria fotbalului românesc

Cele trei milioane de euro pe care le revin impresarilor lui Radu Drăgușin nu reprezintă cel mai mare comision încasat de un agent din România. Frații Giovanni și Victor Becali au fost cei care au intermediat, în anul 2007, transferul lui Cristi Chivu de la AS Roma la Inter pentru 16 milioane de euro.

Citește și: Salariul uriaș refuzat de Radu Drăgușin de la Bayern Munchen pentru a juca la Tottenham. Câți bani i-au oferit bavarezii

Ei au obținut un salariu de4,5 milioane de euro pe an pentru jucător, după ce au negociat cu mai multe echipe mari, dar și un bonus important pentru ei. Massimo Moratti, președintele lui Inter de la acea vreme,le-a dat un comision de trei milioane. ”Banii i-am primit în rate lunare, timp de cinci ani”, spunea Giovanni Becali într-un interviu acordat playtech.ro.