Vestea așteptată de sute de mii de români cu panouri fotovoltaice, oficială. Ce se întâmplă cu taxa pe soare, nu mai este nicio șansă acum

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a adus o veste așteptată de sute de mii de români care au investit în panouri fotovoltaice, anunțând oficial eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori.

Această decizie reprezintă un pas major în sprijinirea producției de energie regenerabilă la nivel individual și încurajează o tranziție mai rapidă spre surse de energie curată.

Eliminarea taxei pe soare: un pas către energia verde

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului care propune eliminarea taxei pe soare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei. Această măsură vine în urma unui angajament ferm al ministrului Burduja de a asculta nevoile cetățenilor și de a promova o strategie energetică sustenabilă pentru România.

„Când am fost învestit ministru al energiei, am spus din prima zi că voi asculta mereu vocea cetățenilor pentru un proiect național comun: energie pentru o nouă Românie. La fix 9 luni de atunci, în urma numeroaselor discuții, întâlniri și dezbateri, inclusiv prin demersuri la Comisia Europeană, eliminăm taxa pe soare pentru prosumatori. Am pus în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care am demarat procedurile legale pentru eliminarea posibilității introducerii acestei taxe.

Prin acest demers aducem claritate în cadrul legislativ și eliminăm incertitudinile și potențialele amenințări ale dezvoltării prosumatorilor în România. Sunt peste 120.000 de prosumatori astăzi, cu o putere instalată de 1500MW, peste cea a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă”, a afirmat ministrul într-o postare pe Facebook, subliniind eforturile de a aduce claritate în cadrul legislativ și de a elimina orice incertitudini legate de dezvoltarea prosumatorilor în țară.

Implicații pentru prosumatori și ceilalți consumatori

România numără peste 120.000 de prosumatori, cu o putere instalată cumulativă de 1.500 MW, depășind capacitatea de producție a centralei nucleare de la Cernavodă. Această inițiativă nu doar că sprijină direct prosumatorii, ci aduce beneficii și celorlalți consumatori prin continuarea schemelor de plafonare a prețurilor la energie. „Reducem costul energiei electrice și al gazelor naturale, ceea ce va duce, în condiții normale, la facturi mai mici pentru români și pentru companiile românești”, a adăugat Burduja, subliniind poziția avantajoasă a României în ceea ce privește costurile energiei în Uniunea Europeană.

Eliminarea taxei pe soare constituie un semnal puternic al angajamentului României față de energie regenerabilă și sustenabilitate, încurajând totodată independența energetică și sprijinind eforturile de protecție a mediului. Această decizie reprezintă o victorie importantă pentru prosumatori și un pas înainte semnificativ în tranziția energetică a țării către un viitor mai verde și mai sustenabil.