Veste importantă pentru pensionarii care primesc pensia pe card prin CEC Bank: anunțul excelent venit din partea băncii

Pensionarii care își încasează pensia prin intermediul cardurilor emise de CEC Bank au parte de vești bune. Banca a anunțat recent introducerea „Pachetului Pensionar”, o ofertă care le permite seniorilor să beneficieze de numeroase avantaje, inclusiv dobândă anuală pentru sumele disponibile pe card.

Beneficiile Pachetului Pensionar

„Pachetul Pensionar” este conceput pentru a oferi pensionarilor un set de beneficii atrăgătoare, optimizate pentru nevoile lor financiare. Prin acest program, CEC Bank își propune să atragă mai mulți clienți din rândul seniorilor, oferindu-le oportunități de economisire și facilități bancare avantajoase. Condiția principală pentru a beneficia de aceste avantaje este ca pensionarii să aibă încasări de minimum 800 de lei pe lună în contul lor.

Dobânda și scutirea de comisioane

Una dintre cele mai atrăgătoare caracteristici ale pachetului este dobânda de 0,3% pe an acordată pentru sumele de bani disponibile pe card. În plus, contul de pensii vine cu zero comision de administrare lunar, dacă sunt îndeplinite condițiile de încasare minimă specificate. Astfel, un pensionar care menține un sold de 1000 de lei pe cardul său ar putea acumula într-un an aproximativ 35 de lei din dobândă.

Avantaje suplimentare

Pe lângă dobânda oferită, pachetul include și alte beneficii semnificative:

Comision zero la retragerile de numerar de la majoritatea bancomatelor din Uniunea Europeană, inclusiv România.

Alertele SMS care notifică imediat pensionarul atunci când pensia a fost depusă în cont.

Acces la Mobile Banking pentru gestionarea contului 24/7, ceea ce oferă un control complet asupra finanțelor personale.

Cum se poate obține Pachetul Pensionar?

Pentru a beneficia de „Pachetul Pensionar”, clienții interesați trebuie să contacteze CEC Bank fie prin telefon la numărul 0800.800.848, fie online sau direct la orice agenție a băncii. Un consultant bancar va asista fiecare client în completarea cererii și va oferi toate detaliile necesare pentru alegerea pachetului care se potrivește cel mai bine nevoilor individuale ale fiecărui pensionar.

Proiecte și oferte suplimentare ale CEC Bank

În plus față de Pachetul Pensionar, CEC Bank oferă și alte produse financiare avantajoase, cum ar fi creditele pentru nevoi personale, cu sume de până la 90.000 de lei și dobândă fixă de 11% pe an, disponibile complet online sau în sucursale. De asemenea, banca propune un card de credit cu posibilitatea de a efectua până la 24 de rate fără dobândă, utilizabil la nivel global.

Aceste inițiative subliniază angajamentul CEC Bank de a sprijini seniorii, oferindu-le soluții financiare care să le faciliteze accesul la servicii bancare moderne și să le îmbunătățească calitatea vieții.