Vedeta din fotbal, dată în vileag de soție. ”200 de femei au trecut prin acel pat înaintea mea. Avea 4 telefoane”

Mauro Icardi (30 de ani) și Wanda Nara (37 de ani) formează unul dintre cele mai controversate cupluri din fotbalul mondial.

Wanda Nara și Mauro Icardi au trecut peste scandalul din 2021

Cei doi, care în vara acestui an, 2024, vor împlini 10 ani de căsnicie, au avut parte de o relație care poate fi transformată lejer într-un scenariu al unui film de succes.

Vedeta din fotbal și soția sa, care-i este și impresar, au trecut prin momente dificile și de multe ori s-a scris că divorțul este iminent. În ciuda tuturor problemelor care au zdruncinat căsnicia, Wanda și Mauro au găsit resurse pentru a merge mai departe și iată că acum acest cuplu pare mai ciudat ca niciodată.

Scandalul, unul care a devenit de notorietate, l-a avut mereu în prim plan pe Icardi, care a fost acuzat de infidelitate.

Mauro Icardi și Wanda Nara sunt căsătoriți din mai 2014 și au împreună două fete, Francesca (născută în ianuarie 2015) și Isabella (născută în octombrie 2016).

Scandalul dintre Mauro Icardi și Wanda Nara a izbucnit în 2021, când cei doi au fost aproape de despărțire. Impresara povestea cum a descoperit că soțul ei o înșela cu Maria Eugenia Suarez Riveiro, o actriță, cântăreață și model din Argentina, cunoscută drept China Suarez.

Wanda Nara, despre Mauro Icardi: ”Împărțea femeile pe continente”

După ce rănile s-au cicatrizat, Wanda a acceptat să vorbească despre infidelitățile lui Mauro în cadrul unei emisiuni TV moderată chiar de către sora sa.

„200 de femei au trecut prin acel pat înaintea mea, dar după mine a fost distrugere totală. Nu l-au mai folosit din nou. Avea patru telefoane pentru că împărțea femeile pe continente. Era o nebunie. Unul era cel bun, pe care era sunat de șefii clubului, iar celelalte erau pentru femei”, , a povestit Nara, potrivit celor de la The Sun, ediția de America.

Nara a mai spus și cum a reacționat după ce a găsit telefoanele și a descoperit marele secret al soțului ei.

”M-am uitat după ele și le-am aruncat pe toate în apă. Apoi a început să dea casa cu fundul în sus ca să le găsească.

L-am ajutat chiar și eu, dar nu le-a mai găsit niciodată”, a mai spus Nara.

Wanda Nara, în lacrimi după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă. Ce a spus la TV

În vara lui 2023, Wanda Nara a fost internată într-un spital din Buenos Aires, după ce a acuzat stări de rău. După mai multe investigații făcute la Milano, soția lui Mauro Icardi a fost diagnosticată cu leucemie, iar acum se află sub tratament.

Vedeta din Argentina participă la o emisiune de dans în Italia și nu s-a ferit să vorbească deschis despre momentele complicate trăite în ultimele luni și a izbucnit în plâns. Wanda Nara a spus că se află în emisiue pentru a vrut să le arăte copiilor ei că este bine.

”Am acceptat să particip pentru a le arăta copiilor mei că sunt bine. Am mers la Milano și, ca de obicei, am făcut niște analize. Rezultatele nu erau normale. Am început imediat să plâng, deși nici nu știam ce am. Copiii mei erau atât de triști…

Când m-au invitat la emisiune, situația devenise mai stabilă. Înainte să semnez contractul, mi-am întrebat doctorii dacă pot participa în timp ce iau tratamentul. Mi-au spus că o pot face fără dubii.

Cred că poate fi un exemplu pentru copiii mei, mai ales pentru cei mai mici care nu au înțeles ce se întâmplă cu mama lor. Dansez să arăt că sunt bine”, a spus, printre lacrimi, Wanda Nara, citată de The Sun.