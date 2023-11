Veste dură pentru Wanda Nara. De ce boală suferă celebra impresară și cine a confirmat diagnosticul: ”Familia a fost distrusă” GALERIE FOTO

Wanda Nara, celebra impresară și soția lui Mauro Icradi, se află în Turcia alături de partenerul său, care a fost transferat definitiv de Galatasaray Istanbul. Prezentatorul unei cunoscute emisiuni din Argentina a dezvăluit că modelul a confirmat că suferă de o boală cumplită. ”O să spun doar cel mai important lucru”, a precizat acesta.

Boala de care suferă Wanda Nara

Wanda Nara (36 ani) a ajuns a fost internată într-un spital din Buenos Aires, în urmă cu mai bine de două săptămâni, după ce a acuzat stări de rău. De atunci, presa internațională a notat că soția lui Mauro Icardi ar suferi de o boală cumplită. După toate aceste zvonuri, un cunoscut prezentator TV din Argentina a mărturisit că Wanda Nara i-a confirmat că este bolnavă.

Angel de Brito, prezentatorul unei cunoscute emisiuni argentiniene, LAM, a declarat că a purtat o ”conversație foarte lungă” cu Wanda Nara. ”Nu am de gând să spun totul, o să spun doar cel mai important lucru”, a precizat el, potrivit cotidianului AS. Se spune că soția lui Mario Icardi are leucemie.

„A fost o conversație foarte lungă în care mi-a spus totul. Am asigurat-o că va rămâne între noi din cauza a tot ceea ce s-a spus despre boala sa, lucru cu care Wanda a fost de acord. Confirmă boala prin care trece, clar, cu nume și prenume, mi-a spus. Dar o voi aștepta pe ea să spună asta. Wanda o să spună, pentru că am întrebat-o”, a dezvăluit el, potrivit sursei citate.

”Toată lumea este în stare de șoc”

Prezentatorul a mai adăugat că Wanda Nara va vorbi despre boala ei doar atunci când va fi ”mai liniştită” şi se va întoarce la Buenos Aires. Zilele acestea, ea se află în Turcia, alături de Mauro Icardi, care a fost transferat definitiv de Galatasaray Istanbul. Ea s-a declarat surprinsă de sprijinul și afecțiunea fanilor, după zvonurile apărute despre boala sa.

Acesta a mai adăugat că Wanda Nara nu avea alte simptome în afară de „o mică durere”. La controlul de rutină despre care amintește vedeta s-a constatat că avea valori anormale la analizele de sânge și o splină ”foarte mărită”, ceea ce îi provoca durerea din abdomen.

”Evident că Wanda este acum concentrată pe tratamentul ei, pe familia ei, pe faptul că a lăsat un fiu aici, pe faptul că se instalează din nou cu ceilalți copii ai săi acolo, în Turcia, și că toată lumea este în stare de șoc. Acesta este cuvântul pe care l-a folosit Wanda”, a adăugat prezentatorul.

Faimoasa impresară i-a mai dezvălui prezentatorului TV că a intrat în panică atunci când a primit diagnosticul, iar familia a fost distrusă, Mauro a vrut să renunțe la fotbal, mama ei era întinsă pe podea, iar a simțit că totul se prăbușeste.

Wanda Nara a povestit ce s-a întâmplat

Wanda Nara a vorbit pe rețele de socializare despre ceea ce s-a întâmplat și cum a apărut știrea că suferă de o boală cumplită.

„Bună dimineața tuturor, iată-mă aici după câteva zile de care aveam nevoie pentru mine și vreau să vă povestesc puțin despre ce s-a întâmplat. Miercuri (n.r. la jumătatea lunii iulie) am decis de una singură să îmi fac analizele de rutină, așa cum fac de obicei de fiecare dată când călătoresc sau o dată pe an. Unele valori au fost greșite și am luat decizia de a merge la spital pentru a le completa cu alte controale care au ieșit bine. Joi, tot pe cont propriu, am plecat de la clinică pentru mai multe analize într-un loc specializat. Am făcut acest lucru în încercarea de a adăuga mai multe informații la rezultatele primelor analize. (…) Din nefericire, un jurnalist a oferit un diagnostic pe care nici măcar eu nu îl aveam. Medicina nu este exactă, iar la acel moment nu trecuseră nici măcar 24 de ore de la primul meu test”, a povestit Wanda Nara pe pagina de Instagram.

Mauro Icardi și Wanda Nara sunt căsătoriți din mai 2014 și au împreună două fete, Francesca și Isabella. Cei doi au fost la un pas de despărțire în 2021, când fotbalistul a fost acuzat de infidelitate, dar în cele din urmă s-au împăcat.