Vârsta de pensionare în 2024 – ce spune legea pensiilor. Ce trebuie să știe viitorii pensionari din România

Vârsta de pensionare din România, deși nu ai crede, este una dintre cele mai scăzute din lume. În teorie, aceasta este o consecință și a speranței de viață de la noi, dar important este că mulți români sunt îngrijorați că aceasta ar putea crește.

În Taiwan, vârsta de pensionare va ajunge la 68 de ani până în 2028, la fel și în Irlanda. În germania, va sări până la 67 de ani până în 2029, iar în Marea Britanie va ajunge la 67 de ani până în 2028 și 68 de ani până în 2037. În prezent, în țări precum Australia, Danemarca, Germania, Grecia și Islanda, vârsta de pensionare este de 67 de ani. În România, vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați, în timp ce femeile se pensionează la 62 de ani, cu mențiunea foarte importantă că, până în 2035, cele două vârste se vor echivala, vor deveni la fel.

Mesajul de la Casa de Pensii despre vârsta de pensionare

Vârsta de pensionare în România, în conformitate cu noua lege a pensiilor, nu va înregistra alte modificări din cauza speranței de viață din țara noastră care este cu mult sub media europeană.

„Nu există acest pericol de o creștere spectaculoasă a vârstei de pensionare. Lucrurile sunt foarte clare, cifrele sunt foarte clare date de comisia naționala de statistică: vârsta de pensionare este normal să fie legată de speranța de viață, așa este în toate țările civilizate, un indicator de care trebuie să ținem seama. Nu există, în momentul de față, în România o creștere accentuată a speranței de viață ca să avem o creștere a vârstei de pensionare.

Nu avem acest pericol, deci tocmai de asta noi avem o vârstă de pensionare mult mai mică decât țările UE, pentru că acolo speranța de viață e mult mai mare și nu există acest pericol, credeți-mă că am văzut și eu cifrele și am făcut, practic, niște simulări și pentru viitor”, a spus Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii într-o intervenție la Realitatea Plus.

Vârsta de pensionare a femeilor va crește în România în următorul deceniu

În România, începând cu anul 2024, vârsta standard de pensionare pentru femei este în proces de aliniere cu cea a bărbaților, urmând să fie uniformizată la 65 de ani. Această schimbare este parte a unui plan gradat de majorare a vârstei de pensionare pentru femei, care va ajunge la 65 de ani până în anul 2035. Acest plan de aliniere cu vârsta de pensionare a bărbaților reflectă tendințele europene privind egalitatea de gen în materie de pensionare.