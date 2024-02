Un nou ajutor financiar pentru români, venitul minim de incluziune. Cum se acordă înlocuitorul ajutorului social, cine îl primește

În contextul unor măsuri continue de sprijin social, Guvernul României, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, anunță implementarea unui nou ajutor financiar destinat cetățenilor cu venituri reduse: venitul minim de incluziune.

Acest nou ajutor financiar, care a început să fie plătit beneficiarilor din ianuarie 2024, este menit să înlocuiască ajutoarele sociale anterioare, cum ar fi venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei, oferind un sprijin mai adaptat nevoilor actuale ale populației.

Ce este venitul minim de incluziune, cum se acordă

Venitul minim de incluziune este o formă de sprijin social care combină două componente principale: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familiile cu copii. Acesta este destinat să prevină și să combată sărăcia și riscul de excluziune socială, având în același timp scopul de a încuraja participarea copiilor la educație.

Pentru a beneficia de venitul minim de incluziune, persoanele singure sau familiile cu venituri reduse trebuie să depună o cerere la primăria de domiciliu. Cererea trebuie însoțită de o serie de documente, printre care se numără declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată, acte de identitate, adeverințe de venit, certificate de naștere ale copiilor și alte documente specifice situației solicitantului.

Cine beneficiază de venitul minim de incluziune

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt persoanele și familiile cu venituri sub un anumit prag. Pentru ajutorul de incluziune, venitul net maxim trebuie să fie de 275 de lei per persoană, sau de 400 de lei pentru persoanele singure de cel puțin 65 de ani. În cazul ajutorului pentru familia cu copii, venitul maxim admis este de 700 de lei per membru de familie.

Există anumite condiții de eligibilitate legate de bunurile deținute și, de asemenea, persoanele apte de muncă pot fi solicitate să efectueze diverse activități la cererea primarului pentru a menține dreptul la ajutor.

Implementarea venitului minim de incluziune marchează un pas important în reformarea sistemului de ajutor social din România, urmărind să ofere un sprijin mai eficient și mai bine țintit către persoanele și familiile aflate în nevoie. Cu un model de aplicare simplificat și criterii de eligibilitate clar definite, acest nou ajutor financiar este așteptat să aducă o îmbunătățire semnificativă în viața celor vulnerabili, contribuind la reducerea sărăciei și la promovarea incluziunii sociale.

Pe măsură ce plata prestațiilor a început, autoritățile se așteaptă la un număr mare de solicitări, evidențiind necesitatea unui sprijin continuu pentru cetățenii care se confruntă cu dificultăți financiare. Venitul minim de incluziune este un exemplu concret al angajamentului guvernamental de a asigura că nimeni nu este lăsat în urmă, promovând în același timp participarea activă la viața socială și economică a țării.