Trailerul pentru „Kingdom Of The Planet Of The Apes” s-a lansat: Când poți vedea în cinematografe „Planeta maimuțelor: Noul regat”

Trailerul pentru Kingdom Of The Planet Of The Apes dezvăluie mai multe detalii despre personajul uman interpretat de Freya Allan.

Kingdom Of The Planet Of The Apes se lansează anul acesta

20th Century Studios a lansat un nou trailer pentru Planeta maimuțelor: Noul regat, care oferă mai multe detalii despre personajul esențial al lui Frey Allan.

Trailerul a fost lansat în timpul Super Bowl-ului. Filmul vine la aproape șapte ani după cea mai recentă ediție a francizei, War for the Planet of the Apes, și are loc la 300 de ani după evenimentele din acel film. Primul trailer pentru noul film a apărut în noiembrie 2023 și a oferit o privire asupra lui Proximus Caesar, liderul care urmează să joace un rol esențial.

Trailerul a oferit o privire suplimentară asupra lui Proximus Cezar, indicând dorința lui de a deveni un lider mai înțelept, în eforturile sale de a cuceri restul lumii pentru maimuțe. Trailerul oferă și noi detalii pentru Mae interpretată de Freya Allan, care s-a dovedit a fi o țintă cheie pentru Proximus, deoarece deține cunoștințe mai profunde pe care le caută.

Ce dezvăluie trailerul

Odată cu noul trailer, care oferă o privire suplimentară asupra a cât de importantă va fi Mae pentru povestea filmului și viitorul omenirii, poate provoca o răsturnare a formulei principale generale a francizei. În seria originală de filme, omenirea a fost în general văzută ca fiind cea mai slabă specie, deoarece a fost înrobită de maimuțe, în timp ce sequel-urile au vrut să înțeleagă inteligența maimuțelor după ce au călătorit în timp. Trilogia de repornire condusă de Andy Serkis a oferit, la rândul său, o portretizare mai simpatică a maimuțelor și un mesaj mai plin de speranță de coexistență.

Kingdom pare să readucă unele dintre temele din urmă, dar și să creeze o poveste mai mare pentru personajul lui Allan. Deși are încredere în Noa, interpretat de Owen Teague, natura ei sălbatică pare să ducă la concluzia că ea ura maimuțele în ansamblu, ceea ce face neclar care este obiectivul ei final. Utilizarea frecventă a imaginilor legate de spațiu în noul trailer ar putea sugera o altă poveste de călătorie în timp pentru Mae.

