Scandal între Ion Țiriac și fosta lui parteneră de viață. Femeia care i-a dăruit doi copii iese la atac: ”Nu încerca să rezolvi lucrurile când ești bătrân”

Mulți îl cunosc ca fiind unul dintre milionarii României, dar și ca fost sportiv de performanță al sportului alb, tenisul. Dar, așa cum s-a tot scris, marele Ion Țiriac ar fi iubit o singură femeie de-a lungul vieții sale, care de altfel i-a adus pe lume și doi copii, Karim, în vârstă de 27 de ani, și Ioana, în vârstă de 24 de ani, o jurnalistă de origine egipteană, Sophie Ayad, azi în vârstă de 53 de ani. Dar, se pare că lucrurile nu mai stau așa cum ar trebui, având în vedere că se întrezărește un scandal între Ion Țiriac și fosta lui parteneră de viață.

Astăzi în vârstă de 84 de ani, vârstă împlinită pe 9 mai a.c., Ion Țiriac se poate mândri cu multe cuceriri de-a lungul vremii. Dar, se pare că una a fost marea sa iubire, Sophie Ayad, o jurnalistă de origine arabă pe care avea să o cunoască la Munchen, în 1992.

Conform mărturisilor făcute de milionar, cei doi au avut o relație de aproape 9 ani, relație în urma căreia au venit pe lume și doi copii, Karim, în vârstă de 27 de ani, și Ioana, în vârstă de 24 de ani.

Fără a explica care au fost motivele, în 2001 cei doi aveau să se despartă defintiv, dar relația lor a continuat să fie una civilizată, așa cum povestea chiar fosta sa parteneră, aceasta recunoscând că a avut și noroc atunci când l-a cunoscut pe celebrul milionar:

”Cred că am fost într-adevăr foarte norocoasă în dragoste. Nimic nu durează pentru totdeauna, dar când am iubit, a fost din toată inima. Cred că puțini oameni experimentează iubirea așa cum am făcut-o eu. Deci, sunt norocoasă.

(…)Îl iubesc pe Ion. Nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile. Dar el a fost mereu acolo pentru mine și copii.” a declarat Sophie Ayad.