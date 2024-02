Taxa secretă introdusă pentru acești români, o pagubă costisitoare. Impozite umflate și de 10 ori pentru proprietari în 2024

Într-o mișcare care a luat prin surprindere pe mulți, Consiliul General al Municipiului București a decis, într-o sesiune puțin mediatizată de la jumătatea anului trecut, majorarea taxelor pentru terenurile aferente imobilelor, afectând direct buzunarele bucureștenilor.

Această decizie „secretă”, care nu a fost comunicată corespunzător celor afectați, a condus la o situație în care mulți proprietari de imobile din Capitală s-au trezit neplăcut surprinși de creșteri amețitoare ale impozitelor datorate.

Cum sunt afectați bucureștenii

Constantin Badea, un bucureștean afectat, își exprimă stupefacția: „Chiar astăzi am primit-o când am venit de la serviciu și am rămas șocat”. El se referă la notificarea primită, care îi cere să plătească un impozit lunar de 101 lei pentru un teren de 57 mp, în condițiile în care locuința sa ocupă doar 52 mp. Comparativ cu anul anterior, când a avut de plătit 108 lei pe întreg anul, suma solicitată acum este de 11 ori mai mare, o majorare care depășește orice așteptări rezonabile.

Această taxă neașteptată a venit ca un șoc pentru mulți, mai ales pentru că terenul în cauză, adesea o suprafață mică de trotuar sau curți comune, nu este nici măcar utilizat de către cei care acum sunt obligați să plătească pentru el. „În capăt este o bucată de pământ de care nu știu cum este împărțită, nici măcar cui aparține, pe care nu o folosește nimeni”, explică Badea, subliniind absurditatea situației.

Cum s-a ajuns aici? Se pare că decizia a fost luată fără o bază legală clară, prin simpla dorință a administrației locale de a umfla bugetul, fără a lua în considerare impactul direct asupra cetățenilor. Este un exemplu flagrant al modului în care deciziile luate „peste noapte” de autoritățile locale pot avea repercusiuni semnificative asupra vieții de zi cu zi a oamenilor.

Impozite mai mari în 2024 pentru proprietari

Pe lângă această „taxă secretă”, bucureștenii se confruntă și cu majorarea generală a impozitelor pentru anul 2024, care văd o creștere consistentă pentru clădirile rezidențiale, terenuri și mijloacele de transport sub 12 tone, toate acestea fiind indexate cu rata inflației de 14% pentru anul în curs. De exemplu, impozitul anual pentru o garsonieră a crescut de la 144 lei la 180 lei, iar pentru un apartament cu patru camere depășește acum 500 de lei.

Cetățenii afectați de aceste creșteri abrupte au posibilitatea de a contesta sumele impuse în instanță, iar pensionarii din Capitală pot solicita asistență juridică gratuită pentru a face față acestei situații. În plus, taxele și impozitele achitate până pe 1 martie beneficiază de o reducere de 10%, oferind un mic respiro în fața acestei povari financiare neașteptate.

Această situație subliniază importanța transparenței și comunicării eficiente din partea autorităților locale, precum și nevoia acută de echitate și justiție fiscală în administrarea taxelor și impozitelor care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor, conform Antena 3.