Taxa de poluare, cea mai nouă lovitură pentru buzunarul românilor. Cheltuieli suplimentare de până la 5.000 de lei pentru milioane de oameni

Uniunea Europeană face pași semnificativi către implementarea unei taxe pe carbon, o măsură menită să reducă emisiile poluante și să încurajeze utilizarea surselor de energie mai curate.

Această inițiativă, susținută de o recomandare recentă a Fondului Monetar Internațional (FMI) adresată Guvernului României, ar putea însemna cheltuieli suplimentare considerabile pentru milioane de români, atât pentru încălzirea locuințelor, cât și pentru utilizarea autoturismelor pe combustibili fosili.

Costuri mai mari pentru încălzirea locuințelor din România

Taxa pe carbon pentru încălzirea locuințelor ar putea aduce costuri suplimentare semnificative pentru gospodăriile românești. Concret, pentru un apartament cu două camere, costurile ar crește cu aproximativ 800 de lei pe an, în timp ce pentru un apartament cu patru camere, creșterea ar fi de 1.200 de lei pe an. Situația este și mai gravă pentru proprietarii de case, care ar putea fi nevoiți să plătească până la 2.400 de lei în plus pe an.

Cele mai afectate vor fi însă locuințele încălzite cu lemne, pentru care taxa anuală suplimentară ar putea ajunge la 4.700 de lei. Această măsură ar putea avea un impact disproporționat în mediul rural, unde sobele pe lemne sunt încă larg răspândite.

Plătești mai mult să ai o mașină în România

Proprietarii de mașini care funcționează pe baza combustibililor fosili vor trebui, de asemenea, să se pregătească pentru costuri suplimentare. O estimare efectuată de Asociația Energia Inteligentă arată că, pentru un autoturism din clasa medie cu un rulaj anual de 15.000 de kilometri, precum Dacia Logan, taxa pe carbon ar adăuga 800 de lei la cheltuielile anuale pentru carburant, ridicând totalul la 7.600 de lei pe an.

Această taxă de poluare reprezintă o provocare semnificativă pentru bugetul multor gospodării, însă are ca scop final reducerea impactului negativ asupra mediului și încurajarea tranziției către surse de energie mai curate și mai sustenabile. Pentru a minimiza impactul financiar al acestei taxe, cetățenii sunt încurajați să exploreze modalități de a reduce consumul de energie și să investească în alternative mai puțin poluante, cum ar fi sistemele de încălzire eficiente energetic sau vehiculele electrice.

În plus, este important ca toți cetățenii să fie bine informați cu privire la aceste schimbări și să planifice din timp pentru a evita surprizele neplăcute. Această taxă de poluare, deși reprezintă o povară financiară în plus, poate oferi un imbold necesar pentru adoptarea unui stil de viață mai sustenabil, cu beneficii pe termen lung atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea publică.