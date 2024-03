TAS a dat verdictul pentru Simona Halep. Cu cât i-a redus pedeapsa sportivei

Simona Halep a fost prinsă dopată la US Open 2022 și suspendată pentru o perioadă de patru ani. Fostul lider mondial a făcut apel la TAS și tribunalul de la Lausanne i-a redus pedeapsa. Ce verdict a primit sportiva.

Simona Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie. Ea a contestat suspendarea de patru ani pentru dopaj și a cerutsă-i fie redusă pedeapsa sau chiar suspendată. Între timp. fostul lider WTA a aflat verdictul.

Simona Halep a câștigat procesul cu ITIA la TAS. Suspendată la patru ani în septembrie 2023, tribunalul de la Lausanne i-a redus pedeapsa la doar nouă luni, potrivit Digi Sport. Aceasta a susținut în fața judecătorilor că nu s-a dopat cu bună știință și că suplimentele recomandate de echipa lui Patrick Mouratoglou au fost contaminate.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a jucat ultimul meci în circuitul WTA pe 29 august 2022, la US Open, când a fost eliminată în primul tur, iar apoi a fost depistată pozitiv.

Când a folosit suplimentele contaminate

Simona Halep a făcut apel împotriva suspendării de patru ani impuse în septembrie 2023 de un tribunal al Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis. Deși a concluzionat că românca nu știa că suplimentul ar fi putut conține Roxadustat, tribunalul a precizat că nu a fost vorba doar despre contaminare, deoarece nu se poate explica de ce a fost găsit atât de mult medicament în proba ei de urină din 29 august 2022.

Vezi și: Ce mutare a făcut Simona Halep în procesul cu firma canadiană. Anunțul tribunalului din SUA

Simona Halep a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului Flushing Meadows din 2022 și că Keto MCT-ul pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu era menționat pe etichetă. De asemenea, aceasta a mai spus că nu a luat niciodată substanțe interzise și din cauza neglijenței firmei canadinene și a afirmațiile false că suplimentul era legal i-au afectat cariera, mai notează sursa citată.

Sportiva solicită și daune punitive și a dat în judecată compania canadiană într-un tribunal de stat din New York, în Manhattan. Fondatorul companiei Quantum a declarat, în octombrie, pentru ziarul canadian The Globe and Mail, că Simona Halep caută un țap ispășitor pentru a scăpa de pedeapsa pentru dopaj.