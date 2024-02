Simona Halep, iese la atac. Decizia radicală pe care a luat-o după audierile de la TAS

Simona Halep așteaptă verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv în cazul de dopaj. Până atunci, sportiva a luat prima decizie radicală după audieri. Ce pas important a făcut fostul lider mondial.

Ce daune cere Simona Halep

Audierile de la TAS în cazul de dopaj al Simonei Halep (32 ani) s-au încheiat după trei zile, pe 9 februarie, iar acum sportiva așteaptă verdictul. Ea a contestat suspendarea de patru ani pentru dopaj și speră să-i fie redusă pedeapsa sau chiar suspendată. Între timp. fostul lider WTA a luat o decizie importantă.

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv contaminat, din cauza căruia a fost depistată pozitiv la US Open 2022 pentru Roxadustat, un medicament folosit de persoanele cu anemie. Dubla câștigătoare de Grand Slam solicită daune de peste zece milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, potrivit Reuters.

Roxadustat se află pe lista de substanțe interzise a Agenției Mondiale Anti-Doping, deschide o nouă filă deoarece poate crește hemoglobina și producția de globule roșii, crescând rezistența.

Când a folosit suplimetele contaminate

Simona Halep a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului Flushing Meadows din 2022 și că Keto MCT-ul pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu era menționat pe etichetă. De asemenea, aceasta a mai spus că nu a luat niciodată substanțe interzise și din cauza neglijenței firmei canadinene și a afirmațiile false că suplimentul era legal i-au afectat cariera, mai notează sursa citată.

Sportiva solicită și daune punitive și a dat în judecată compania canadiană într-un tribunal de stat din New York, în Manhattan. Fondatorul companiei Quantum a declarat, în octombrie, pentru ziarul canadian The Globe and Mail, că Simona Halep caută un țap ispășitor pentru a scăpa de pedeapsa pentru dopaj.

Vezi și: Simona Halep, dopată. Suplimentul canadienilor nu se mai fabrica din 2018, avea termen de valabilitate trei ani și a fost vândut jucătoarei în 2022

Simona Halep a făcut apel împotriva suspendării de patru ani impuse în septembrie 2023 de un tribunal al Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis. Deși a concluzionat că românca nu știa că suplimentul ar fi putut conține Roxadustat, tribunalul a precizat că nu a fost vorba dpar despre contaminare, deoarece nu se poate explica de ce a fost găsit atât de mult medicament în proba ei de urină din 29 august 2022.

Ce a spus Simona Halep la finalul audierilor de la TAS

După audierile de trei zile de la TAS, Simona Halep a oferit o scurtă declarație. Ea s-a arătat încrezătoare că își va dovedi nevinovăția și va scăpa de suspendarea de patra ani dictată de ITIA. Sportiva nu are voie să facă dezvăluiri din timpul procesului până la dictarea verdictului.

”Pot spune că audierea asta mi-a dat șansa să îmi prezint apărarea. Vreau să vă spun că încrederea mea este intactă referitoare la adevăr. Sunt foarte încrezătoare că adevărul va ieși la iveală și se va demonstra că nu am avut intenția de a mă dopa vreodată și nici nu m-am dopat vreodată.

Vezi și: Întrebare în cazul Halep. De ce renumita academie a lui Patrick Mouratoglou lucrează cu firma minusculă din Canada

Îmi doresc și aștept cu nerăbradare să mă întorc pe teren. Acolo vreau să fiu și cu siguranță voi încerca să fac tot ce pot. Vom vorbi când voi avea posibilitatea, când voi putea să declar mai multe. O să ne revedem în scurt timp. Nu știe nimeni când va veni verdictul”, spunea Simona Halep pe 9 februarie.

Simona Halep a jucat ultimul meci în circuitul WTA pe 29 august 2022, la US Open, când a fost eliminată în primul tur, iar apoi a fost depistată pozitiv.