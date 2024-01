Tânărul care s-a mutat în cea mai fericită țară din lume a avut câteva revelații. Ce face diferența, cum l-a impresionat Finlanda

La 27 de ani, a luat o decizie radicală, pornind de la un studiu publicat pe internet care a atras atenția asupra faptului că Finlanda este cea mai fericită țară din lume. Nu a durat mult până a înțeles de ce și, mai ales, cum se diferențiază de țara lui.

Jorge Reyes are 27 de ani și toată viața a trăit în Bogota, Columbia, până când a decis să se multe în Helsinki, capitala Finlandei. ”Când m-am mutat în Helsinki fără să fi vizitat vreodată Finlanda, am făcut-o pentru că am citit că este cel mai fericit loc de pe pământ. Originar din Bogotá, Columbia, m-am trezit într-un stil de viață cu totul diferit de ceea ce eram obișnuit.”, își începe tânărul povestea publicată în Business Insider.

Ce este diferit în Finlanda, cea mai fericită țară din lume

Una dintre primele surprize a fost descoperirea că finlandezii nu poartă pantofi în birou. Este obișnuit să-ți lași încălțămintea la intrarea într-o casă, dar am aflat că multe birouri finlandeze au o politică similară. În Columbia, din cauza climei calde, nu aveam obiceiul de a purta șosete des, așa că a trebuit să-mi cumpăr șosete interesante, cu Pikachu și logo-uri amuzante, pentru a mă adapta la locul de muncă. Stilul vestimentar se concentrează aici pe șosete, nu pe haine.

Cultura saunei finlandeze a fost o altă revelație. Saunele sunt omniprezente, chiar și în birouri, iar norma culturală este să intri gol pușcă. Aceasta abordare relaxată față de corpul uman și lipsa de jenă asociată cu nuditatea m-au surprins plăcut. Inițial, am folosit sauna clădirii mele purtând pantaloni de înot, dar cu timpul, m-am simțit confortabil să respect obiceiul local.

Un alt aspect neașteptat a fost necesitatea de a investi în perdele bune. În timpul verii, soarele strălucește aproape non-stop, chiar și la 2 dimineața, ceea ce face somnul dificil fără draperii adecvate.

Am descoperit și o fațetă interesantă a gastronomiei locale: carnea de urs și ren. Aceste tipuri de carne sunt des întâlnite în piețe și restaurante, spre deosebire de Columbia. Carnea de ren, servită sub forma unor kebaburi, mi-a plăcut în mod special pentru gustul său bogat și textura fragedă.

Transportul public este încă un punct forte al Finlandei. Spre deosebire de Columbia, unde aveam metroul și autobuzul, dar cu accesibilitate limitată, în Helsinki, transportul public este extins, eficient și ușor de utilizat, inclusiv pentru călătoriile către aeroport.

Nu este nicio rușine să te îmbraci de la second hand în Finlanda

Mi-a atras atenția și atitudinea față de moda second-hand. În Finlanda, oamenii nu pun mare preț pe mărci scumpe sau haine noi, preferând confortul și stilul personal. Această abordare ecologică este diferită față de cultura din Columbia, unde hainele second-hand nu sunt la fel de populare.

În sfârșit, am observat o diferență interesantă în cultura întâlnirilor. În timp ce aplicațiile de dating sunt similare, finlandezii preferă să meargă în baruri sau cafenele la prima întâlnire, spre deosebire de cina obișnuită într-un restaurant pe care o preferă columbienii.

Astfel, viața în Finlanda m-a învățat multe despre adaptabilitate, respect pentru natură și o abordare diferită a vieții sociale. Este cu adevărat o experiență care îmbogățește și schimbă perspective.