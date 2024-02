Sorana Cîrstea, victorie în fața unei favorite la Dubai. Câți bani încasează și cu cine va juca în optimi

Sorana Cîrstea arată că trece printr-o perioadă foarte bună a carierei sale. Ea a obținut o victorie mare la Dubai și s-a impus în fața unei favorite, calificându-se în optimile turneului. Câți bani încasează și cu cine va juca românca în următoarea fază.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai. Românca, numărul 22 mondial, a învins o jucătoare importantă din circuit și s-a calificat în turul doi al turneului.

Sorana Cîrstea (33 de ani) a câștigat duelul cu Veronika Kudermetova (26 de ani, 19 WTA), a 13-a favorită a competiției, cu scorul de 2-0 la seturi (6-1, 6-4), după o oră și 30 de minute de joc. Ea a dominat la capitolul ași (8-1), la lovituri direct câștigătoare (21-9) și a făcut mai puține greșeli neforțate (16, față de 24 ale rusoaicei). Astfel, a reușit să doboare propriul record de ași reușiți într-un turneu WTA.

Înaintea acestei partide, între Cîrstea și Kudermetova s-au mai jucat trei meciuri directe, iar rezultatele înregistrate pe teren au fost în favoarea tenismenei noastre: două victorii.

Sorana Cîrstea a scăpat de bielorusa Aryna Sabalenka în optimile de la Dubai, după ce a fost eliminată surprinzător chiar din primul meci din Emiratele Arabe Unite. Aceasta a cedat în trei seturi în fața croatei Donna Vekic, scor 7-6 (5), 3-6, 0-6, la capătul unui meci care a durat două ore și 23 de minute de joc. Astfel, românca se va duela cu jucătoarea din Croația.

Pentru Aryna Sabalenka, acesta a fost primul meci disputat după succesul de la Melbourne, în ianuarie, după ce adunase șapte victorii la rând. În schimb, Donna Vekic a obținut prima ei victorie din 2024 în fața unei jucătoare din Top 5 WTA și o conduce acum pe bielorusă cu 6-2 la directe.

Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu în valoare de 36.454 de dolari şi 120 de puncte. Românca a vorbit despre decizia de a se muta în afara României, acum locuind în Dubai.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult. Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă, sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România”, a mărturisit Sorana Cîrstea.