Sorana Cîrstea, pusă la colț de americani după ce a criticat-o pe Serena Williams: ”Are tupeu”

Serena Williams a fost una dintre persoanele care au reacționat după aflarea verdictului Simonei Halep în cazul de dopaj și s-a dezlănțuit la adresa româncei. Sorana Cîrstea s-a implicat în scandal și a atacat-o pe fosta tenismenă, dar americanii nu au rămas datori și i-au dat replica lui ”Sori”.

Simona Halep a fost suspendată patru ani după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2002, iar ITIA a transmis că intenția de dopaj a fost ”intenționată”. Serena Williams a postat imediat pe rețelele de socializare un mesaj interpretabil: ”8 este un număr mai bun”.

Sorana Cîrstea s-a implicat în scandal și i-a luat apărarea Simonei Halep. Ea s-a referit la reacția ironică pe care a avut-o Serena Williams după anunțul ITIA despre verdictul în cazul Halep. ”Sori” a spus despre fosta tenismenă din SUA că ”a avut mereu această aroganță. Nu a acceptat când cineva a putut să o bată sau când cineva i-a luat un titlu”.

Afirmația Soranei Cîrstea, locul 25 WTA, a ajuns și peste ocean și a primit și replica. Jurnalistul Matt Dowell, de la Fox Sports, a reacționat pe rețelele sociale și a scris că tenismena din România are tupeu să spună așa ceva despre Serena Williams.

Wild to me that people have been more up in arms over Serena’s tweet than they have been over Halep’s actual drug suspension, especially after all the info released last week.

It’s also bold to say this about Serena when Cirstea won a total of 7 games in 3 matches against her. https://t.co/1iq5NCfjwi

— Matt Dowell (@MattDowellTV) September 20, 2023