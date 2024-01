Singurul loc de pe Pământ unde poți să „vânezi” dinozauri: Te „teleportezi” în urmă cu 150 de milioane de ani

Dacă vrei să „vânezi” dinozauri, Vernal din Utah este singurul loc din lume unde o poți face legal. Asta pentru că oferă licențe oficiale de vânătoare de dinozauri.

Unde „vânezi” dinozauri

Vernal a început să elibereze licențe de vânătoare de dinozauri încă din 1951, relatează The Museum of Hoaxes, după ce ideea lui Tenney T Johnson a fost preluată de Camera de Comerț Vernal, care a început să le înmâneze turiștilor, aproximativ 60.000 pe an.

Vânătoarea este o distracție controversată și, după cum poate atesta directorul Jurassic Park, Steven Spielberg, oamenii pot deveni foarte pasionați de ea chiar și atunci când animalul ucis este un dinozaur de recuzită.

Este important să reții că există câteva reguli:

Această licență dă dreptul titularului să vâneze, să urmărească, să împuște, să omoare și să îndepărteze din acea zonă cunoscută sub numele de Zona de control al dinozaurilor din Uintah următoarele tipuri de vânat sălbatic reptilian:

A. TYRANNOSAURUS REX – numai 1 (mascul adult)

B. DIPLODOCUS GIGANTICUS – numai 1 (orice sex) și nu mai puțin de 5.000 de kilograme în greutate în viu

C. STEGOSAURI – numai 2 (masculi) orice mărime

D. PTERODACTYLI – numai 4 (fără pui)

Fosile vechi de milioane de ani

În timp ce licența îi oferă titularului undă verde pentru a vâna în Vernal, până în prezent, niciun dinozaur nu a murit. Dar nu se știe niciodată…

Vernal este un loc special din punct de vedere paleontologic, unde se află Monumentul Național al Dinozaurilor. Pe o suprafață de peste 80.940 de hectare, se întinde din Utah în Colorado și a fost poreclit „Țara Dinozaurilor”.

Primele oase de dinozaur descoperite aici au fost găsite de Earl Douglass în 1909. De atunci, au fost găsite mii de fosile aparținând Stegosaurus, Diplodocus, Allosaurus, Apatosaurus și Camarasaurus. Poți vedea unele încorporate în Zidul Oaselor și chiar poți atinge unele fosile care datează de 150 de milioane de ani.

Și dacă se întâmplă să vezi un dinozaur în timp ce explorezi istoria naturală antică a Utah? Doar asigură-te că ai permisul de vânătoare la îndemână…

