Singura țară din lume care s-a îmbogățit din Bitcoin. Câți bani a câștigat după tranziția la principala criptomonedă

Într-un peisaj economic global în care monedele tradiționale și piețele financiare se confruntă cu incertitudini, există o țară mică dar îndrăzneață care a ales să îmbrățișeze tehnologia blockchain și să investească în criptomoneda Bitcoin.

Această țară nu este alta decât El Salvador, un stat din America Centrală care a reușit să câștige notorietate și apreciere mondială pentru strategia sa financiară inovatoare. Din septembrie 2021, El Salvador a început să investească în Bitcoin, marcând un moment istoric prin adoptarea acestei criptomonede ca mijloc legal de plată, alături de dolarul american. Decizia a venit nu doar ca o îmbrățișare a noilor tehnologii, ci și ca o strategie de investiții care, până în prezent, a generat profituri impresionante.

El Salvador: Pionieratul adopției Bitcoin ca mijloc legal de plată

În urmă cu trei ani, El Salvador a luat o decizie revoluționară, devenind prima țară din lume care a recunoscut Bitcoin ca mijloc legal de plată. Această mișcare îndrăzneață a fost destinată nu doar să promoveze inovarea și să încurajeze adoptarea criptomonedelor, dar și să ofere alternative economice cetățenilor săi.

Începând de atunci, produsele, serviciile, taxele și impozitele au putut fi achitate în Bitcoin, alături de dolarul american, ceea ce a facilitat o integrare mai largă a criptomonedelor în viața de zi cu zi a salvadorienilor.

Investiția în Bitcoin: O strategie profitabilă

Președintele Nayib Bukele a fost arhitectul acestei strategii de investiții, anunțând pe platforma X achiziția inițială a 200 de unități Bitcoin, la un preț de aproximativ 52.000 de dolari per unitate. De la acea dată, El Salvador a continuat să cumpere Bitcoin, crescându-și portofoliul la 2863 de unități. Prețul mediu de achiziție a fost de 42.500 de dolari per Bitcoin, iar cu valoarea actuală a monedei digitale depășind 73.000 de dolari per unitate, profitul țării din aceste investiții a ajuns la peste 88 de milioane de dolari, cu un randament al investiției de 72%.

Această evoluție impresionantă a investițiilor El Salvadorului în Bitcoin a transformat țara într-un studiu de caz global pentru potențialul criptomonedelor ca instrumente de investiții și ca mijloace legale de plată. În decembrie 2023, președintele Bukele a reiterat angajamentul țării de a păstra Bitcoin pe termen lung, subliniind atât riscurile cât și recompensele inerente ale pieței volatile a criptomonedelor. Strategia El Salvador de a investi în Bitcoin și de a-l adopta ca mijloc legal de plată a demonstrat nu doar curajul și inovația, ci și capacitatea de a transforma o decizie economică îndrăzneață în succes financiar.