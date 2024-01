Se dau 750 de lei de la stat în 2024, cel mai nou ajutor financiar. Cum primești banii pentru montarea de repartitoare

Deja de câțiva ani, se discută de obligativitatea montării de repartitoare de căldură în apartamentele românilor. Acum, termenul limită pentru această operațiune este 31 decembrie 2024, cu mențiunea foarte importantă că statul român îți întinde o mână de ajutor în acest sens cu un ajutor financiar de 750 de lei.

Cel mai nou ajutor de la stat se acordă familiilor cu venituri individuale sub 2.000 de lei sub forma unui card de energie ce este distribuit de Poșta Română. Acesta reprezintă atât un sprijin pentru acoperirea costurilor energetice, cât compensarea achiziției și montării sistemelor de repartizare a costurilor cu energia termică. Plățile cu cardul respectiv se pot efectua atât online, cât și prin mandat poștal sau la agentul poștal.

Citește și: Obligatoriu pentru toți românii care stau la bloc: iar ne bagă la cheltuială, te costă sute de lei și n-ai de ales

Se dau 750 de lei românilor eligibili din 15 aprilie 2024

În conformitate cu Legea 428/2023, din 15 aprilie 2024, persoanele vulnerabile din România vor putea folosi sprijinul financiar alocat pentru a compensa costul achiziției și instalării de repartitoare în locuință. Vorbim de 750 de lei per gospodărie, bani care veni de la stat sub forma unor carduri de energie. Ajutorul va ajunge la familiile cu venituri medii individual de sub 2.000 de lei.

Cardul pentru energie în România este un instrument de sprijin financiar acordat de guvern pentru a ajuta gospodăriile să facă față creșterii costurilor energiei. Acest card poate fi utilizat pentru plata facturilor la utilități sau pentru achiziționarea de combustibili. Scopul acestui card este de a reduce povara financiară asupra cetățenilor, în special în perioadele în care prețurile la energie sunt în creștere semnificativă. Ca o schimbare importantă față de 2023, acesta poate fi folosit pentru a acoperi costul instalării repartitoarelor obligatorii în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice.

Citește și: Legea care afectează toți românii: repartitoarele de căldură, obligatorii. Cât costă montarea lor, cât de mare e amenda

Ce se întâmplă după ce ți-ai instalat repartitorul

Indiferent dacă ți-ai instalat repartitorul din fonduri de la stat sau din banii proprii, după montare vei primi de la asociația de proprietari sau locatari un certificat de validare a achiziției și montajului. Documentul respectiv ”certifică, pe baza procesului-verbal de montare și a facturii emise de o societate autorizată, datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din achiziția și montarea unor sisteme de repartizare a costurilor cu energia termică, în locuințe situate în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice și care servește ca document justificativ la efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal”.