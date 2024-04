Scene halucinante în Arabia Saudită, în finala Supercupei. Cum a fost bătut un jucător de un fan VIDEO

Finala Supercupei Arabiei Saudite dintre Al-Ittihad și Al-Hilal, programată la Abu-Dhabi, a fost marcată de imagimi șocante. După festivitatea de premiere, un jucător a fost lovit de un suporter al echipei adverse. De la ce a plecat totul.

Al-Ittihad și Al-Hilal, echipe de top din Arabia Saudită, la care joacă vedete ale fotbalului mondial au disputat finala Supercupei. La prima joacă francezii Benzema și N’Golo Kante, în timp Al-Hilal îi are în lot pe Milinkovic-Savic, Ruben Neves și pe portarul Bounou. Dar partida a fost de un incident halucinant.

Partida de la Abu-Dhabi a fost câștigată de Al-Hilal, care s-a impus cu un categoric 4-1. Înfrângerea din Supercupă i-a enervat la culme pe suporterii lui Al-Ittihad, mai ales că echipa este pe locul patru în campionat și este ieșită din lupta pentru titlul. Astfel, rămâne fără trofeu în acest sezon.

În timpul festivițății de premiere s-a petrecut o scenă șocantă, care face înconjurul lumii. Abderrazak Hamdallah, atacantul marocan al lui Al-Ittihad, a intrat într-un conflict cu un suporter al echipei adverse, în drumul către vestiare. Provocat de fan, jucătorul l-a stropit cu apă, dar a primit imediat replica. Susținătorul lui Al-Hilal și-a scos biciul și l-a lovit de mai multe ori pe atacant.

Conflitul s-a oprit după ce au intervenit forțelor de ordine. Suporterul a fost îndepărtat din zonă, iar jucătorul a fost ținut cu greu să nu sară în tribune ca să continue bătaia. Chiar dacă l-a lovit pe atacantul lui Al-Ittihad, fanul nu a suportat vreo consecință a faptei sale.

Crazy scenes as a supporter of Al Hilal lashes Al Ittihad striker Abderrazak Hamdallah after this evening’s Saudi Super Cup.

