Scandal uriaș la Roma. Sportiva a izbucnit după ce a fost pusă să joace în ploaie pe un teren alunecos. ”Ai naibii de idioți!”

Vremea își face de cap în toată Europa zilele acestea. Nu numai România se află sub ploi, ci și Italia. Iar turneul WTA de la Roma a avut de suferit din cauza capriciilor vremii.

Sportivii, care participă la turneul de zgură din capitala Italiei, au avut și ei probleme, care au iscat un scandal uriaș.

Organizatorii nu se așteptau la un astfel de scandal, mai ales din partea unei câștigătoare de Grand Slam, dar reacția sportivei a fost una care a lăsat mută întreaga asistență.

Sofia Kenin (25 de ani, 42 WTA) a jucat în primul tur de la WTA Roma cu Lucia Bronzetti (25 de ani, 48 WTA), scor 6-3, 6-2, dar meciul nu a fost lipsit de probleme.

Campioana de la Australian Open 2020 a iscat un scandal uriaș în momentul în care i s-a transmis, se către arbitrul de scaun, să continue meciul, deși începuse să plouă și terenul era unul alunecos.

”Ai naibii de idioți!”, a urlat Kenin.

Sportiva din America s-a mai lovit și de adversitatea fanilor din tribune, dar Sofia nu le-a rămas datoare: ”Fuck you!”.

Sonya Kenin cussing out the officials in Rome for making her play after she claimed the court was too wet to be safe.

They stopped play a couple points later due to the rain. pic.twitter.com/paxCd6iMEk

— 🎾nebby🎾 (@1gamesetmatch) May 8, 2024