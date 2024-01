Scandal diplomatic în Turcia. Un fotbalist israelian de națională, reținut după ce a arătat un mesaj la cameră. Ce se va întâmpla cu el

Un fotbalist israelian care a afişat un mesaj cu referire la conflictul dintre Israel şi Hamas, la un meci din campionatul primei divizii din Turcia, a fost arestat. Acesta a fost interogat mai multe ore azi-noapte și a fost acuzat că a incitat la ură contra Hamas. Ce se va întâmpla cu jucătorul israelian.

Sagiv Yehezkel (28 de ani) este atacantul echipei Antalyaspor și după ce a marcat în meciul cu Trabzonspor a fost suspendat. Totul s-a întâmplat din cauza mesajului scris pe bandajul de la mâna stângă, în care făcea referire la cei 136 de israelieni luați de Hamas. ”100 de zile. 07/10”, marcând data masacrelor comise de gruparea teroristă islamistă palestiniană Hamas în sudul Israelului și începerea războiului în Gaza.

Atacatul israelian a fost reținut și interogat în timpul nopții și a fost acuzat că a incitat la ură împotriva Hamas. Sagiv Yehezkel a fost eliberat după mai mulye ore de anchetă, dar va trebui să răspundă pentru acțiunile sale în instanță. Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Afacerilor Externe au negociat cu ambasadorul Israelului eliberarea lui Yehezkel, după cum notează cotidianul Hurriyet. Scandalul politic a ajuns și la UEFA și FIFA.

”Nu am făcut nimic pentru a provoca pe nimeni. Nu sunt pro-război. Există israelieni ținuți ostatici în Gaza. Nu am fost lipsit de respect față de nimeni de când sunt în Turcia. Vreau să înceteze războiul. De aceea am arătat acel semn.

