Scad prețurile la energie pentru români, din nou. Noul plan de la Guvern, o mână de ajutor oamenii vulnerabili

Guvernul României pregătește terenul pentru o nouă serie de măsuri menite să aducă o ușurare semnificativă în facturile la gaze și energie ale cetățenilor săi.

Într-un context internațional tensionat și impredictibil, marcat de conflicte și incertitudini energetice, Ministerul Energiei, condus de Sebastian Burduja, anunță inițiative concrete pentru reducerea costurilor energetice, oferind astfel o mână de ajutor celor mai vulnerabili dintre români.

Noi măsuri guvernamentale pentru românii vulnerabili

În următoarele săptămâni, se așteaptă promovarea unui act normativ care va viza noi scăderi ale facturilor la gaze și energie, după obținerea tuturor avizelor necesare. Această mișcare legislativă vine în completarea eforturilor anterioare de compensare-plafonare a prețurilor, măsuri care au situat România printre țările cu cele mai accesibile prețuri la gaze și energie din Uniunea Europeană.

„Ne dorim menţinerea acestei scheme de compensare-plafonare şi protejarea consumatorului român, casnic şi non-casnic. E foarte important să ai stabilitate când ai invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, când ai conflict în Orientul Mijlociu, când ai perspectiva finalului de an. La finalul acestui an, ştiţi bine, acordul dintre Ucraina şi Rusia/Gazprom expiră practic şi există posibilitatea sistării acelor livrări de gaze.

Deci, e o situaţie internaţională regională în dinamică rapidă, impredictibilă şi e foarte important ca România să-şi protejeze clienţii finali. Având în vedere reducerea preţurilor la gaze şi la energie electrică faţă de criza energetică, luăm în calcul anumite măsuri împreună cu ANRE – şi au fost discuţii tehnice cu ANRE şi cu Ministerul de Finanţe, cu ANAF, care nu urmăresc modificarea plafoanelor, ci o serie de alte măsuri care să ducă la noi scăderi ale facturilor la români. Deci, sub nicio formă facturile nu vor creşte, ele au şanse să scadă şi în următoarea săptămână vom promova un asemenea act normativ în Guvern, după ce obţinem toate avizele necesare. O săptămână – două…”, a afirmat ministrul.

Ministrul Burduja a subliniat importanța menținerii stabilității și protecției consumatorilor români, într-o perioadă marcată de multiple provocări geopolitice. Reducerea prețurilor la gaze și la energie electrică față de nivelurile atinse în timpul crizei energetice este un obiectiv prioritar al Ministerului Energiei, care colaborează strâns cu ANRE și Ministerul Finanțelor pentru identificarea celor mai eficiente soluții.

Ce trebuie să știi despre schemele de compensare și plafonare

„După cum ştiţi, avem o legislaţie care ne spune că în România preţurile la energie electrică şi gaze naturale sunt reglementate de schema de compensare-plafonare, o schemă valabilă până în martie 2025. Schema aceasta a asigurat şi subliniez, pentru că, din păcate, vedem în continuare ştiri care nu ţin cont de această realitate, schema a asigurat al 4-lea cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană, iar la energie electrică, e adevărat, suntem undeva la jumătatea clasamentului.

Dar, când ne uităm pe bursă pe Piaţa Zilei Următoare, vedem că, de exemplu, ieri a fost o zi foarte bună pentru România, am avut al doilea cel mai ieftin preţ la energie electrică din toată Uniunea Europeană şi asta pentru că a bătut vântul, a bătut şi soarele, am avut condiţii prielnice şi cred că după Peninsula Iberică am fost pe locul doi la nivelul Uniunii Europene”, a susţinut Burduja.

România beneficiază de o legislație care reglementează prețurile la energie electrică și gaze naturale prin intermediul schemei de compensare-plafonare, valabilă până în martie 2025. Această schemă a asigurat deja prețuri competitive pe piața internă, contribuind la protecția consumatorilor în fața fluctuațiilor de preț.

Ministerul Energiei explorează noi măsuri care să ducă la scăderi suplimentare ale facturilor, fără a modifica plafoanele actuale. Deși prețul energiei pe bursă reprezintă un indicator relevant, contractele pe termen lung ale furnizorilor și competitivitatea pieței sunt elemente cheie care influențează prețurile finale pentru consumatori.

Ce se întâmplă cu facturile la energie după 2025

„Sunt variante prin care ţintim exact aceste evoluţii în piaţă, preţurile în scădere la energie electrică şi gaze naturale, deşi eu am mai spus şi în trecut şi aşa este: un furnizor nu-şi cumpără energia electrică, gazul natural, toată cantitatea necesară de pe bursă. Sunt contracte care vizează un orizont de timp mai lung şi atunci e normal să nu ne uităm doar la preţul de pe bursă când discutăm de preţul mediu de achiziţie pe care un furnizor îl are când cumpără energia electrică şi gazele naturale”, a adăugat Sebastian Burduja.

În perspectiva finalizării actualei scheme de compensare-plafonare, Guvernul României își propune să pregătească un plan de acțiune care să asigure protecția continuă a consumatorilor, cu un accent special pe cei vulnerabili. Această viziune pe termen lung demonstrează angajamentul autorităților de a menține accesibilitatea la resursele energetice esențiale.

Prin măsurile pregătite, Guvernul României oferă speranță și asigurări concrete că, în ciuda provocărilor externe, cetățenii săi vor beneficia de prețuri la energie și gaze naturale care reflectă atât realitățile pieței, cât și nevoia de protecție socială. Cu un plan bine structurat și o viziune orientată către interesul public, se conturează premisele unui viitor în care românii vor fi mai puțin afectați de volatilitatea prețurilor la resursele energetice.