Samsung “înarmează” Poliția cu Galaxy Z Flip. Cel mai înfricoșător scenariu de utilizare pentru un telefon scump, sursă de marketing înfiorător

Samsung promovează telefoanele Galaxy Z Flip ca bodycam-uri pentru poliție.

Samsung a anunțat recent că dispozitivele sale din seria Galaxy Z Flip sunt adoptate de forțele de ordine din SUA, fiind utilizate ca bodycam-uri în cadrul unui program pilot care se extinde acum la 25 de departamente de poliție metropolitană din cinci state. Inițial, programul a fost lansat acum doi ani, în colaborare cu poliția din Kimberling City și Indian Point, Missouri, pentru a testa cum pot fi folosite dispozitivele pliabile în operațiunile zilnice ale forțelor de ordine.

Potrivit Samsung, acesta a fost primul program în care un dispozitiv pliabil a fost utilizat de poliție ca bodycam. După finalizarea programului pilot, alte două departamente de poliție au adoptat și ele utilizarea telefoanelor Flip ca bodycam-uri. Acum, soluțiile dezvoltate în timpul testelor inițiale sunt implementate într-o arie mai largă, în mai multe departamente din diferite state.

Personalizarea dispozitivelor Galaxy Z Flip pentru utilizarea în teren

Dispozitivele Flip folosite în aceste teste au fost personalizate în colaborare cu Visual Labs, o companie care adaptează dispozitivele mobile pentru a fi folosite ca bodycam-uri și camere de bord. Modificările aduse, cum ar fi remaparea butonului de volum pentru a porni camera, au fost concepute pentru a facilita și accelera începerea înregistrărilor în teren, conform Samsung.

Această utilizare neașteptată a dispozitivelor pliabile subliniază diversitatea aplicațiilor pentru tehnologia mobilă. Deși Samsung a ales să evidențieze acest aspect pentru publicul din SUA, publicația The Verge a subliniat, în urma unei postări de pe blogul Samsung, și unele controverse. O investigație realizată de ProPublica și The New York Times a arătat cum politicile locale pot diminua impactul pozitiv al bodycam-urilor, fie prin întârzierea, fie prin blocarea publicării înregistrărilor.

Tehnologia și forțele de ordine: un trend în creștere

Samsung nu este singura companie de tehnologie care își vede produsele integrate în activitatea forțelor de ordine. De exemplu, Ring, compania deținută de Amazon și cunoscută pentru soneriile sale inteligente cu camere video, a avut politici, acum revocate, privind partajarea înregistrărilor video cu poliția. De asemenea, există dezbateri în desfășurare despre modul în care forțele de ordine folosesc tehnologii avansate, precum recunoașterea facială și dronele.

Această inițiativă a Samsung ar putea influența modul în care sunt percepute și utilizate tehnologiile mobile în contextul aplicării legii, dar ridică și întrebări privind transparența și protecția datelor în astfel de utilizari.