Românii trebuie să fie atenți la conturile ING. Anunț pentru toți clienții, rămâi fără bani pe card în urma fraudei prin phishing telefonic

În era digitală în care trăim, tehnologia avansează rapid, iar odată cu aceasta, și infractorii își adaptează metodele pentru a-și atinge scopurile malefice. Una dintre cele mai recente metode pe care hoții o utilizează pentru a fura bani este cunoscută sub numele de „frauda prin phishing telefonic”, o tactică subtilă și manipulatoare care vizează conturile ING, inducând panica în mintea victimelor pentru a le convinge să își dezvăluie informațiile personale bancare.

Cazurile de înșelăciune bancară au devenit din ce în ce mai frecvente, iar clienții ING au fost printre cei afectați de această tendință în creștere. Infractorii, prezentându-se drept angajați ai băncii, folosesc tehnici de manipulare pentru a obține informații confidențiale de la victime. Aceste informații, precum numerele de cont, datele personale și detalii despre solduri, sunt apoi folosite pentru a accesa ilegal conturile bancare sau pentru a efectua tranzacții frauduloase.

O clientă a ING a povestit recent experiența sa tulburătoare cu un astfel de apel telefonic: „În dimineața aceasta am avut parte de un șoc. Am primit un telefon de la „ING”. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit în valoare de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu am rămas șocată, vă dați seama. Am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației să-mi dau seama că este ceva în neregulă.”

Această tehnică de înșelăciune este eficientă datorită sentimentului de panică pe care îl induce în mintea victimelor. Mulți oameni, fiind luați prin surprindere și manipulați de falsa urgență creată de infractori, își dezvăluie fără să ezite informațiile personale și bancare, crezând că răspund la cerințele reale ale băncii.

Conturile ING vizate de hackeri

Totuși, există și cazuri în care victimele au reușit să-și dea seama de înșelăciune și să evite consecințele grave. O altă clientă a ING a povestit: „Îmi cerea informații personale. Am refuzat să dau detalii personale. Am spus că mi se pare ciudat să-mi ceară să zic câți bani am în cont și tot felul de întrebări… Am zis că nu le pot spune. Le-am zis: „Dacă sunteți de la bancă, știți câți bani am în cont”.

Aceste povestiri ilustrează importanța vigilenței și a scepticismului atunci când suntem contactați telefonic și ne sunt cerute informații personale sau bancare. Este crucial să ne amintim că nicio instituție financiară respectabilă nu va solicita niciodată astfel de detalii prin telefon sau e-mail și că trebuie să fim întotdeauna atenți la semnele de avertizare ale unei posibile înșelăciuni.

În fața acestei amenințări persistente, autoritățile și băncile încearcă să determine publicul să conștientizeze aceste metode de fraudă și să ofere sfaturi și resurse pentru a-i ajuta pe oameni să-și protejeze informațiile personale și banii. Educația și informarea sunt esențiale în lupta împotriva criminalității cibernetice și în asigurarea securității financiare a indivizilor și a comunităților. Prin colaborarea între autorități, bănci și cetățeni, putem reduce eficient riscurile și impactul fraudelor bancare și putem crea un mediu mai sigur și mai încrezător pentru toți utilizatorii de servicii financiare.