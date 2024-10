RITE 2024: Evenimentul ANISP explorează impactul AI asupra viitorului Internetului

Pe 22 octombrie 2024, ANISP (Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România) organizează cea de-a doua ediție a Romanian Internet Technologies Event (RITE). Evenimentul va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în Sala Constanța, și va începe la ora 10:00. Tema ediției din acest an, „Transformări ale Internetului în epoca AI”, va aduce în discuție impactul inteligenței artificiale asupra infrastructurii, serviciilor și securității Internetului, creând o platformă de dialog între furnizorii de servicii de Internet, dezvoltatorii de conținut și utilizatorii finali.

RITE 2024 va reuni lideri și experți din industria tehnologică, care vor aborda teme esențiale legate de AI, cloud computing și Internetul lucrurilor (IoT). Participanții vor avea ocazia să discute despre provocările și oportunitățile pe care noile tehnologii le aduc infrastructurii Internetului, protecției datelor și modelelor de afaceri sustenabile.

Agenda și invitații de prestigiu

La RITE 2024 vor fi prezenți numeroși profesioniști de renume din domeniul tehnologiei și al comunicațiilor, printre care se numără Toufi Saliba (CEO HyperCycle.AI), Phil Zimmermann (creatorul Pretty Good Privacy – PGP), Kimberly C. Claffy (Director CAIDA, UCSD), Tony Kay (Senior Principal Architect Red Hat), Bertram Dorn (Principal, Office of the CISO AWS) și mulți alții.

Conferința va debuta cu o sesiune de deschidere în care vor lua cuvântul Adrian Popa, președintele ANISP, Cristian Copcea, președintele ISOC România, și Vlad Bontea, vicepreședinte ANCOM. Ei vor aborda subiectele de actualitate în industria Internetului, de la evoluția rețelelor la transformările aduse de AI.

Prima sesiune a evenimentului, programată să înceapă la ora 10:50, va analiza interacțiunea dintre AI și serviciile Internetului, cu o prezentare specială susținută de Toufi Saliba. Ulterior, discuțiile vor continua pe tema securității infrastructurii Internetului, cu intervenții din partea unor reprezentanți importanți din industrie, precum Bertram Dorn (AWS) și Simona Botner (Google Cloud).

Impactul AI asupra viitorului Internetului

Una dintre cele mai importante discuții ale conferinței va avea loc în cadrul mesei rotunde de la ora 13:00, unde liderii din industrie vor dezbate impactul combinat al inteligenței artificiale, IoT și cloud computing asupra infrastructurii Internetului. Printre vorbitori se vor număra Bogdan Pipernea (CTO GTS Telecom) și Cornel Cristea (Euroweb), sub moderarea lui Alexandru Rotaru și Dan Gârlașu.

Pe măsură ce tehnologiile emergente continuă să modeleze viitorul digital, RITE 2024 își propune să identifice și să analizeze soluțiile inovatoare necesare pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă și securizată a infrastructurii Internetului. Sesiunile dedicate evoluției infrastructurii prin AI și securității online vor include prezentări tehnice, studii de caz și sesiuni interactive de întrebări și răspunsuri, permițând participanților să înțeleagă mai bine provocările și oportunitățile pe care le aduce această eră digitală.

Concluzii și perspective pentru viitor

Încheierea evenimentului va fi marcată de prezentările lui Kimberly C. Claffy, care va aborda subiectul măsurării infrastructurii globale a Internetului, și Jim Smith, care va discuta despre tendințele de investiții în telecomunicații și inteligență artificială. Tiberiu Gîndu, directorul executiv al ANISP, va trasa concluziile generale ale conferinței și perspectivele pentru viitorul industriei.

RITE 2024 se anunță a fi un eveniment crucial pentru toți cei implicați în dezvoltarea și securitatea Internetului. Cu un program divers și invitați de top din industrie, evenimentul va facilita un dialog esențial despre transformările aduse de inteligența artificială în domeniul tehnologiei și comunicațiilor.