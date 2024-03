REVIEW Bang & Olufsen Beosound Explore – boxa de cursă lungă care scoate aventurierul din tine

Puține experiențe pot fi atât de impresionante și emoționante în același timp precum o boxă care redă melodia ta preferată și te transpune pentru câteva momente într-un alt univers cu un nivel de calitate audio pe care cu greu o poți transpune în cuvinte. Bang & Olufsen are o lungă istorie în acest domeniu, dar impactul este cu atât mai mare când danezi transpun aptitudinile lor tehnice și pe cele în materie de design printr-un pachet compact și andurant precum Beosound Explore.

În ultimul deceniu, în puține domenii au apărut atât de multe produse noi precum boxe Bluetooth. Le găsești în toate formatele, de toate dimensiuni, mici și mari, discrete și ostentative, de calitate bună și, mai ales, uimitor de proaste. Am ascultat unele boxe care și acum mă șochează că au ajuns în magazine și, mai mult decât atât, cineva le-a cumpărat.

Într-o piață deranjant de saturată, Bang & Olufsen nu s-a grăbit niciodată să intre, decât dacă are ”ceva de spus”, iar cu Beosound Explore, chiar spune o poveste și o face extrem de bine. Bifează pretențiile celor mai exigenți consumatori în materie de sunet, dar mulți o vor cumpăra probabil pentru construcția ce pare numai bună de luat la trânte. E o jucărie impresionantă și e greu să nu-ți placă.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound Explore – specificații tehnice

Indiferent dacă ești în confortul căminului sau în vârf de munte cu prietenii la o șezătoare, o ambianță audio este foarte importantă pentru confortul psihologic al participanților. Pentru situațiile cât se poate de uzuale, dar mai ales pentru aventurile care te scot din casă, Bang & Olufsen are în portofoliu Beosound Explore, o boxă Bluetooth portabilă ce promite să ofere o experiență audio de neegalat, independent de locație.

Nu contează dacă știi cine o face sau cum se aude, primul aspect care iese în evidență la Beosound Explore este durabilitatea sa. Cu o carcasă din aluminiu anodizat dur și rezistent la zgârieturi, boxa este concepută să suporte condiții dificile. Certificarea IP67 pentru rezistența la praf și apă confirmă că aceasta este gata să te însoțească în orice aventură, fără a se deteriora. În cel mai rău caz, patina timpului îi va aduce poate un farmec aparte și-i va amplifica personalitatea, dar nu-i va ”tăia” din abilitățile audio.

Portabilitatea este un alt punct forte, cu un design gândit pentru a fi ușor de luat în orice fel de deplasări. Forma sa este optimizată pentru prindere fără emoții și transport, inclusiv cu o carabină integrată, facilitând atașarea la un rucsac sau chiar de o geacă.

Pentru a te asigura că este greu de ignorat când începi să dai drumul la muzică, aceasta ascunde două drivere de 1.8” și amplificatoare de 30 W Clasa D. Din acest punct de vedere, Beosound Explore oferă un sunet complet și bogat, capabil să umple spațiul cu muzică de înaltă calitate. Configurația sa oferă o direcție a sunetului de 360 de grade, asigurând că fiecare colț al spațiului este acoperit. Lista de specificații include și abilitatea de a reda o plajă vastă de frecvențe, între 56 și 22.700 Hz, o capacitate de bas de 59 dB la un metru, garantând că nuanțele sonore sunt redate fidel, atât la interior, cât și în spațiu deschis, la grătar sau pe coclauri.

Beosound Explore vine echipată cu Bluetooth 5.2, asigurând o conectare rapidă și stabilă cu dispozitivele tale de ultimă generație, dar și cu cele vechi sau foarte vechi. Posibilitatea de împerechere stereo cu o altă boxă Explore și multipoint pentru conectarea a până la două dispozitive simultan extind versatilitatea acestei boxe.

Deși majoritatea utilizatorilor vor interacționa cu boxa folosind telefonul din buzunar, merită să ai în vedere că suprafața sensibilă la atingere de deasupra ascunde câteva butoane impermeabile care funcționează impecabil când vine vorba de ajustarea volumului, oprirea redării și, în mod previzibil, facilitarea împerecherii pe Bluetooth cu dispozitive noi. Există și o aplicație Bang & Olufsen pentru iOS și Android care te ajută să-ți actualizezi firmware-ul boxei și să personalizezi un pic mai mult experiența audio, dar profiți la maxim de Beosound Explore și fără ea.

Nu trebuie neglijat nici unul dintre cele mai importante atuuri ale boxei, autonomia de până la 27 de ore de redare la un volum mediu, tipic de ascultare. Deși valoarea pare SF, mai ales că este furnizată de un acumulator de 2400 mAh, nu este deloc așa. Pur și simplu, este o consecință a efortului tehnic și a cunoștințelor inginerești de care dau dovadă inginerii Bang & Olufsen după aproximativ 100 de ani investiți în soluții audio din altă ligă. În orice caz, nu există aventuri suficient de lungi la care micuța Beosound Explore să nu facă față din acest punct de vedere.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound Explore – design și experiență

Designul Beosound Explore, realizat de Above, combină funcționalitatea cu estetica. Disponibilă în variantele de culoare Black Anthracite, Grey Mist și Green, boxa adaugă o notă de stil echipamentului tău de aventură. Pachetul include o carabină detașabilă și un cablu USB-C pentru o încărcare rapidă și eficientă oriunde te-ai afla.

În ceea ce privește experiența audio, este important de reținut că durează doar câteva momente să-ți dai seama că acesta este un produs premium menit să ofere o experiență superlativă în majoritatea scenariilor pe care le ai în minte și, mai ales, independent de genurile muzicale care te încântă. Acesta este și motivul pentru care, indiferent dacă vorbim de căști sau boxe, fac un efort să trec printr-o varietate de frecvențe ”împachetate” în muzică de orice fel.

În practică, primul aspect care pare fascinant este spațialitatea. Ascultă North Dakota de Lyle Lovett și vei fi cel puțin surprins de modul în care îți umple o cameră de dimensiuni rezonabile și, mai mult decât atât, de modul în care sunetul trece prin pereți. Bate departe și nici măcar nu trebuie să o ții la volum maxim. Implementarea conceptului de omnidirecțional, menit să facă relativ dificilă identificarea sursei audio într-un spațiu, chiar e impresionantă. Ascultă Too Late de la Fink, iar un bass constant fără distorsiuni sau interferențe te va gâdila la tălpi într-o manieră cât se poate de plăcută și, într-o oarecare măsură, supranaturală pentru dimensiunile compacte ale Beosound Explore de la Bang & Olufsen pe tot parcursul melodiei.

În continuare, Feel it Still de la Portugal. The Man este un test foarte bun pentru zona de înalte, treble, țambal, un altfel de percuție, iar această boxuță pe care este imposibil să o scapi din mână redă întregul spectru de frecvențe fără emoții și ”îl aruncă” de pereți cu un clinchet cât se poate de plăcut, aparte, memorabil. E greu să te trădeze această boxă. Dacă îți place rock-ul sau nu neapărat, măcar o dată, ”coboară urechea” la Anthem Part 3 de la Blink-182, o boxă bună ca aceasta îți ridică părul pe mână cu o separație remarcabilă a instrumentelor, ilustrează parcă într-un spațiu imaginar din fața ochilor bucurie și emoție, nu haos și gălăgie.

Bang & Olufsen Beosound Explore reprezintă o fuziune impresionantă între design robust, portabilitate și calitate audio excepțională. Este ideală pentru iubitorii de muzică care nu doresc să facă compromisuri asupra calității sunetului, indiferent de locul în care aventurile îi poartă. Cu specificații tehnice de top și o construcție gândită pentru durabilitate, Beosound Explore se dovedește a fi companionul perfect pentru orice călătorie. În opinia mea, pare genul de gadget care nu are moarte și nu se mai fac multe astfel de creații din spectrul tehnologiei în 2024. În România, o găsești la aproximativ 900 de lei într-o serie de finisaje la Audio Monkey. Deși vor exista întotdeauna boxe Bluetooth mult mai ieftine decât aceasta, un astfel de pachet complet, frumos, andurant, cu personalitate puternică și sunet wow precum Beosound Explore nu găsești ușor.